السلة الأميركية: سبيرز يتفوق على كينغز بغياب نجمه ويمبانياما

- تفوق سان أنتونيو سبيرز على ساكرامنتو كينغز بنتيجة 123-110 في دوري السلة الأميركية، رغم غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى. ساهم ديأرون فوكس بشكل بارز بتسجيله 28 نقطة و11 تمريرة حاسمة. - في مباراة أخرى، قاد جايلن براون وبايتون بريتشارد فريق سلتيكس للفوز على لوس أنجليس كليبرز 121-118، حيث فشل جيمس هاردن في تسجيل رمية ثلاثية كانت ستفرض وقتاً إضافياً. - هيوستن روكتس تغلب على أورلاندو ماجيك 117-113 بعد التمديد، بفضل أداء كيفن دورانت وألبيرين شنغون، حيث سجل دورانت 35 نقطة وشنغون 30 نقطة.

تفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه ساكرامنتو كينغز في مواجهة من دوري السلة الأميركية للمحترفين لموسم 2025-2026، التي شهدت غياب النجم المُميز الفرنسي فيكتور ويمبانياما (21 عاماً) إثر تعرضه لإصابة في وقت سابق.

وأنهى فريق سان أنتونيو سبيرز مباراته أمام منافسه ساكرامنتو كينغز (123-110) فجر الاثنين، وغاب فيكتور ويمبانياما عن المباراة الأولى له مع فريق سبيرز هذا الموسم، إثر تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليسرى، وتبلغ معدلات الفرنسي افارع الطول (2.24 متر) هذا الموسم في المباراة الواحدة 26.2 نقطة و12.9 متابعة و4 تمريرات حاسمة و3.6 صدات.

ولعب ديأرون فوكس دوراً بارزاً في فوز أصحاب الأرض بتسجيله 28 نقطة، هو أعلى رصيد له هذا الموسم، وأضاف 11 تمريرة حاسمة، في وقت ساهم هاريسون بارنز بتسجيل 20 نقطة، وديفن فاسل بتسجيل 16 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، ولوك كورنيت برصيد 13 نقطة و11 متابعة و3 صدات. وبهذه النتيجة، رفع سبيرز رصيده إلى تسعة انتصارات مقابل أربع خسارات، ليحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، في وقت تكبد كينغز خسارته السادسة توالياً والـ11 مقابل ثلاثة انتصارات فقط، ليحتل المركز الـ14 في الترتيب.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، سجل جايلن براون 33 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف بايتون بريتشارد 30 نقطة، وقادا سلتيكس إلى الفوز على لوس أنجليس كليبرز (121-118)، وفشل جيمس هاردن، أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة، في رمية ثلاثية مع صافرة النهاية كانت ستمنح فريق لوس أنجليس كليبرز التعادل وتفرض وقتاً إضافياً.

وقاد كيفن دورانت بتسجيله 35 نقطة والتركي ألبيرين شنغون صاحب 30 نقطة فريقهما هيوستن روكتس إلى التغلب على أورلاندو ماجيك (117-113) بعد التمديد، وتصدى شنغون لرمية من ديزموند باين، لكن تمريرة خاطئة من دورانت هيأت المجال لأنتوني بليك لتسجيل سلة قبل 1.7 ثانية من نهاية الربع الأخير، منحت التقدم لفريق أورلاندو. وردّ شنغون قبل 0.2 ثانية من النهاية فارضاً وقتاً إضافياً بعد التعادل 102-102، فيما منحت رمية دورانت التقدم لهيوستن (113-110) قبل 9.2 ثوان من نهاية الوقت الإضافي. وفي حين فشل ويندل كارتر في رمية حرة، سجل أيمن تومسون رميتين حرتين قبل 1.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي حسمتا الفوز لروكتس.