السلة الأميركية: سبيرز يتخطى جاز بصعوبة وكليبرز يحسم "الديربي"

تخطى فريق سان أنتونيو سبيرز منافسه يوتا جاز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في جولة شهدت تفوق كليبيرز على ليكرز في "ديربي" مدينة لوس أنجليس، الذي شهد عودة قوية لفريق النجم ليبرون جيمس، ولكنها لم تكن كافية.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على يوتا جاز (126-109)، الجمعة، في قمة كبيرة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وقاد دي آرون فوكس فريقه بتسجيل 31 نقطة مع فاعلية لافتة (6 من 9 من خارج القوس)، ورغم ذلك، واجه سبيرز صعوبات كبيرة أمام الـ"تريبل دابل" الذي سجّله البوسني يوسف نوركيتش (17 نقطة، 11 متابعة، 14 تمريرة حاسمة)، إضافة إلى ثغرات دفاعية عديدة استغلّها أصحاب الأرض.

في المقابل، بدأ الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما المباراة بشكل قوي (13 نقطة في الاستراحة)، وحقق لقطة استعراضية بتصد نموذجي أمام كايل فيليبوفسكي، قبل أن يهبط مستوى دقته ثم يستعيد توازنه في نهاية اللقاء لينهي المباراة برصيد 26 نقطة و13 متابعة. ولا يزال سبيرز في المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 31 فوزاً و14 خسارة، خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر.

في مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وبعد التفريط بتقدّم بلغ 26 نقطة في الربع الثالث، نجح لوس أنجليس كليبرز في النهاية باحتواء عودة لوس أنجليس ليكرز وفاز (112-104). وجاءت المباراة في ذكرى مرور 20 عاماً على مباراة كوبي براينت الأسطورية عندما سجل 81 نقطة في مباراة واحدة، حيثُ شهدت تقديم النجوم استعراضاً كبيراً أمام الجماهير على أرض الملعب.

وقدّم جيمس هاردن (18 نقطة وعشر تمريرات) لقطات مبهرة للجمهور، منها تمريرة بعيدة لجون كولينز، وأخرى خلف الظهر لإيفيتشا زوباتش (18 نقطة، 19 متابعة)، فيما تألق النجم السلوفيني لوكا دونشيتش في صفوف ليكرز بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة وثماني تمريرات، وساهم في عودة فريقه بتسديدة ثلاثية شبه مستحيلة، لكنه ظهر متردداً في الثواني الأخيرة بينما كان الأمل قائماً، أما ليبرون جيمس فسجّل نهاية مباراة قوية جداً (23 نقطة، خمس متابعات، ست تمريرات)، مقابل 24 نقطة لكواي ليونارد.

في المقابل، وعلى الرغم من تسجيله 38 نقطة بعد اختياره أساسياً في مباراة كل النجوم للمرة الـ13، لم يتمكن ستيفن كوري من تفادي خسارة فريقه غولدن ستايت ووريورز أمام دالاس مافريكس (123-115). وتقدّم ووريورز قليلاً في مطلع الربع الأخير، لكن الأمور خرجت عن سيطرة لاعبيه بالتزامن مع فقدان درايموند غرين أعصابه، إذ ارتكب خطأً واضحاً بضربة كوع، ثم تبعه بخطأ آخر عنيف وسط احتجاجات على الحكام. هذا، وقدّم ناجي مارشال مباراة مثالية مع مافريكس (30 نقطة، سبع متابعات، تسع تمريرات)، وأضاف الوافد الجديد كوبر فلاغ 21 نقطة و11 متابعة.