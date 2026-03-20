السلة الأميركية: سبيرز إلى البلاي أوف وليلة تاريخية لليبرون جيمس

- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سانت أنتونيو سبيرز للفوز على فينيكس صنز (101-100)، محققاً التأهل للبلاي أوف لأول مرة منذ 2019، بعد تسجيله سلة الحسم قبل ثانية من النهاية. - أصبح ليبرون جيمس اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ دوري السلة الأميركية، مساهماً في فوز لوس أنجليس ليكرز على ميامي هيت (134-126) بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة. - تألق لوكا دونتشيتش بتسجيله 60 نقطة، محققاً ثاني أكبر عدد نقاط في مسيرته، ومتفوقاً على الرقم القياسي السابق ضد ميامي هيت.

أمسى فريق سانت أنتونيو سبيرز ثاني فريق يحسم بطاقة التأهل إلى البلاي أوف في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعد فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، إثر تفوقه على فريق فينيكس صنز، في ليلة تاريخية للأسطورة، ليبرون جيمس.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه فريق فينيكس صنز (101-100)، فجر الجمعة، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وقاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سبيرز لفوزه الـ52 بتسجيله سلة الحسم أمام صنز قبل ثانية على النهاية، مانحاً فريقه بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية لأول مرة في آخر سبعة مواسم وتحديداً منذ عام 2019.

ولحق سبيرز بفريق ثاندر الذي كان أول فريق يضمن تأهله إلى الـ"بلاي أوف"، متخلفاً عن حامل اللقب بفارق ثلاث مباريات في ترتيب المنطقة الغربية، وبدا سبيرز في طريقه لخسارته الـ19 بعدما كان متخلفاً بفارق 5 نقاط قبل 1.01 دقيقة على النهاية، لكن ويمبانياما قلص الفارق برميتَين حرتَين ثم أضاف ديأرون فوكس سلة، ليُصبح صاحب الأرض على بعد نقطة فقط من صنز قبل 26.6 ثانية على النهاية.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، بات ليبرون جيمس اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري مشاركة مع روبرت باريش (1611 نقطة)، وذلك في فوز لوس أنجليس ليكرز على فريقه السابق ميامي هيت (134-126)، وساهم الثنائي ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش في صناعة الفوز الثامن توالياً لفريق ليكرز، بعدما حقق جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، في حين تعملق دونتشيتش بتسجيله 60 نقطة، بينها 20 في الربع الأخير، مع سبع متابعات.

وسجل دونتشيتش ثاني أكبر عدد نقاط في مسيرته، بعدما سبق له أن أحرز 73 نقطة في مواجهة أتلانتا هوكس عام 2024، معادلاً الستين نقطة التي سجلها أمام نيويورك نيكس في 2022، كما بات السلوفيني أول لاعب يسجل هذا العدد من النقاط في سلة هيت، متجاوزاً الـ58 نقطة التي سجلها جيمس هاردن مع فريق هيوستن روكتس في 28 فبراير/شباط 2019.