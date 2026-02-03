السلة الأميركية: روكتس يهزم بايسرز بفضل شنغون... وهورنتس يتابع تقدّمه

- تألق ألبيرين شنغون في مباراة هيوستن روكتس ضد إنديانا بايسرز، مسجلاً 39 نقطة و16 متابعة، ليقود فريقه للفوز 118-114، معززاً موقعه في المرتبة الرابعة بالمنطقة الغربية رغم غياب كيفن دورانت. - ممفيس غريزليز يتغلب على مينيسوتا تمبروولفز 137-128، بفضل تألق جارن جاكسون جونيور بـ30 نقطة، ليخرج من أزمة النتائج ويحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية. - شارلوت هورنتس يواصل سلسلة انتصاراته بفوزه السابع توالياً على نيو أورليانز بيليكانز 102-95، بفضل 24 نقطة من لاميلو بول، ليحتل المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

قدّم لاعب الارتكاز التركي ألبيرين شنغون مستوى مميزاً خلال مباراة فريقه هيوستن روكتس ونظيره إنديانا بايسرز، اليوم الثلاثاء، بعدما قاده للفوز بنتيجة 118-114 مسجلاً 39 نقطة و16 متابعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ومعوضاً غياب النجم المخضرم كيفن دورانت المصاب كاحله، ليصل فريقه إلى الفوز رقم 31 في 48 مواجهة هذا الموسم، ومعززاً موقعه في المرتبة الرابعة ضمن المنطقة الغربية.

ولن يحضر شنغون مباراة كلّ النجوم هذا الشهر رغم المستويات المميزة التي يقدّمها في مختلف المباريات، مع العلم أن الانتصار الأخير أكد قدرة الفريق على الذهاب بعيداً في النسخة الحالية من البطولة، بعدما تألق أكثر من اسم آخر في التشكيلة على غرار جباري سميث جونيور 19 نقطة مع أربع متابعات، وآمين تومسون 16 نقطة، بينما كان الكاميروني باسكال سياكام والبديل الكندي بينيديكت ماثورين الأفضل في صفوف إنديانا بايسرز بتسجيل الأول 27 نقطة، والثاني 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة وأربع متابعات لكلّ منهما.

وفي لقاءٍ آخر فاز ممفيس غريزليز على نظيره مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 137-128، وخرج بذلك من أزمة النتائج التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة مع استمرار غياب جا مورانت، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 فوزاً في 48 مباراة ويبقى في المركز الحادي عشر للمنطقة الغربية، بعدما تألق في صفوفه جارن جاكسون جونيور بتسجيله 30 نقطة، في حين ساهم سبعة لاعبين آخرين خلال المواجهة برقمين مزدوجين في التسجيل (دابل دابل)، بينما لم تكن نقاط أنتوني إدواردز الـ39 كافية للهروب من شبح الهزيمة الـ20 مقابل 31 انتصاراً.

بدوره تابع شارلوت هورنتس بتشكيلته الشابة تقدّمه في الآونة الأخيرة بعد فوزه على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 102-95 محققاً انتصاره السابع توالياً بفضل 24 نقطة للاعب لاميلو بول، ليصل الفريق إلى الانتصار 23 في 51 مباراة ويحتلّ المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية. وأخيراً فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خارج الديار على لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 128-113.