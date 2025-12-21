السلة الأميركية: روكتس يرد اعتباره من ناغتس وسلتيكس يفوز على رابتورز

ردّ هيوستن روكتس اعتباره من مضيفه دنفر ناغتس وفاز عليه 115-101 بعد خمسة أيام من خسارته القاسية، فيما حقق بوسطن سلتيكس انتصاراً خارج أرضه على تورونتو رابتورز 112-96 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي إيه). وقاد كيفن دورانت فريقه هيوستن إلى فوز لافت على أرض دنفر بتسجيله 31 نقطة، بينها خمس ثلاثيات، في مباراة شهدت رد اعتبار لروكتس بعد خسارتهم المثيرة في الوقت الإضافي أمام المنافس نفسه 128-125.

وتألق دورانت، الفائز بجائزة أفضل لاعب في 2014، مجدداً رغم بلوغه 37 عاماً، فيما ساهم زميله ريد شيبارد من دكة البدلاء بـ28 نقطة، منها ست ثلاثيات ناجحة من أصل تسع محاولات.

في المقابل، اكتفى الصربي نيكولا يوكيتش بـ25 نقطة وخمس تمريرات حاسمة، وهو أقل من معدلاته المعتادة. وشهدت نهاية الربع الثالث مشادة كلامية حادة بين دورانت وبروس براون لاعب دنفر، قبل أن يتدخل اللاعبون للفصل بينهما.

ويحتل دنفر الذي كان حقق ستة انتصارات متتالية، المركز الثالث في المنطقة الغربية بالرصيد نفسه لسان أنتونيو سبيرز الثاني، فيما يبقى هيوستن في المركز الخامس. وفي تورونتو، قاد بايتون بريتشارد فريق بوسطن للفوز على رابتورز بتسجيله 33 نقطة، إضافة إلى ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة خلال 37 دقيقة، مانحاً فريقه التفوق في الترتيب.

وفي غياب جايلن براون بسبب المرض، اعتمد سلتيكس على جهود البدلاء البوسني لوكا غارزا والإسباني هوغو غونزاليس اللذين سجلا عشرة متابعات لكل منهما، ما ساعد الفريق على السيطرة تحت السلة.

أما تورونتو الذي بالغ في الاعتماد على التسديدات البعيدة من دون نجاح كبير، فقد برز لديه براندون إنغرام والجورجي ساندرو ماموكلاشفيلي بتسجيلهما 24 نقطة لكل منهما.هذا الفوز، وهو الثاني عشر لبوسطن في 16 مباراة، رفعه إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف ديترويت ونيويورك، فيما تراجع تورونتو إلى المركز الخامس.

