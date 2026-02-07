السلة الأميركية: ديترويت بيستونز يُنهي سلسلة انتصارات نيكس

- أوقف ديترويت بيستونز سلسلة انتصارات نيويورك نيكس بفوز كبير (118-80)، حيث تألق دانيس جنكينز بتسجيل 18 نقطة، مما عزز صدارة بيستونز في المنطقة الشرقية. - تقدم بوسطن سلتيكس إلى المركز الثاني بعد فوزه على ميامي هيت (98-96)، بفضل تألق جايلن براون بـ 29 نقطة، وظهور نيكولا فوتشيفيتش لأول مرة مع الفريق. - قاد كيفن بورتر جونيور ميلووكي باكس للفوز على إنديانا بيسرز (105-99)، محققًا فوزه الثالث تواليًا وسط تكهنات حول مستقبل يانيس أنتيتوكونمبو.

أوقف فريق ديترويت بيستونز سلسلة انتصارات فريق نيويورك نيكس في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بخسارة ثقيلة أمام حضور جماهيري كبير في المدرجات، في جولة شهدت فوز فريق بوسطن سلتيكس وتقدمه إلى الوصافة في ترتيب المنطقة الشرقية.

وتفوق فريق ديترويت بيستونز على منافسه فريق نيويورك نيكس بفارق كبير (118-80)، فجر السبت، ضمن منافسات المنطقة الشرقية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجّل البديل دانيس جنكينز 18 نقطة لمصلحة بيستونز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، وأضاف إليه اللاعبان توبياس هاريس وأيزياه ستيوارت 15 نقطة لكل منهما.

وكان ميكال بريدجز أفضل مسجّل لنيكس برصيد 19 نقطة، وأضاف جايلن برونسون 12، بعد أن اكتفى بأربع تسديدات ناجحة من أصل 20 محاولة، وبتلقيه هذه الخسارة، خسر نيكس المركز الثاني لمصلحة سلتيكس الفائز على ميامي هيت (98-96)، بعد أن عوّض تأخره بفارق 22 نقطة، ورفع سلتيكس رصيده إلى 34 فوزاً مقابل 18 خسارة في المركز الثاني، مقابل 33 انتصاراً و19 خسارة لنيكس، وكان جايلن براون أفضل مسجّل لفريق سلتيكس بـ 29 نقطة، وأضاف إليه البديل بايتون بريتشارد 24 نقطة.

وأنهى المونتينغري نيكولا فوتشيفيتش اللقاء بثنائية مزدوجة "دابل دابل" (11 نقطة و12 متابعة) في مباراته الأولى بقميص سلتيكس منذ انضمامه إلى الفريق بصفقة تبادل مع شيكاغو بولز هذا الأسبوع، في وقت كان الكندي أندرو ويغينز أفضل مسجّل لميامي هيت برصيد 26 نقطة، كما أضاف نورمان باول 24 نقطة، لكن زميلهما دافيون ميتشل أضاع سلة فوز محتملة قبل 2.7 ثانيتين من النهاية.

وفي ميلووكي، سجّل كيفن بورتر جونيور 23 نقطة ليقود باكس لتحقيق الفوز على إنديانا بيسرز (105-99)، وساهم أيضاً راين رولينز برصيد 22 نقطة وبوبي بورتيس برصيد 21 نقطة في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة التي أبعدته لمباراتين، ليحقق باكس فوزه الثالث توالياً بعد أيام من الغموض حيال مستقبل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.