تابع فريق ديترويت بيستونز عروضه القوية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وعزز صدارته للمنطقة الشرقية بقيادة نجمه الأول، كايد كانينغهام، في جولة شهدت تحقيق فريق دنفر ناغتس لفوز مُستحق على منافسه فريق هيوستن روكتس، في ليلة قدم فيها النجم نيكولا يوكيتش مستوى استثنائياً.

وتفوق فريق ديترويت بيستونز على منافسه بوسطن سلتيكس (112-105)، فجر الثلاثاء، وساهم النجم، كايد كانينغهام، في صناعة هذا الفوز بتسجيله 32 نقطة، وقدّم كانينغهام أداء هجومياً قوياً مرة جديدة في مباراة متقلبة شهدت تبدّل هوية صاحب الأفضلية 15 مرة، قبل أن يحسم بيستونز اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة، ونجح كانينغهام، الذي يبلغ معدل تسجيله أقل بقليل من 27 نقطة هذا الموسم، في ستّ رميات ثلاثية و11 رمية من أصل 21، وقاد فريقه إلى فوزه الـ 21 مقابل خمس خسارات في صدارة منافسات المنطقة الشرقية.

في المقابل، تصدر جايلن براون قائمة أفضل المسجلين لفريق سلتيكس برصيد 34 نقطة إلى سبع تمريرات حاسمة وثماني متابعات، بينما سجل ديريك وايت 31 نقطة في المواجهة، ليتعرض فريق سلتيكس لخسارته الثانية توالياً بعد سلسلة من خمس انتصارات، ويحتلّ حالياً المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 15 فوزاً مقابل 11 خسارة حتى الآن في الموسم الحالي لدوري السلة الأميركية للمحترفين.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين جمعت بين صاحبي المركزَين الثاني والثالث في المنطقة الغربية، حقق يوكيتش نجم ناغتس "تريبل-دابل" مع 39 نقطة و15 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، وردّ عليه التركي شنغون مع 33 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة لدى روكتس، ليُحقق فريق دنفر ناغتس الفوز على هيوستن روكتس (128-125)، وهو الفوز الخامس توالياً لفريق ناغتس في المركز الثاني برصيد 19 فوزاً مقابل ست خسارات، متقدماً على روكتس الذي تراجع إلى المركز الخامس بعدما تعرض لخسارته السابعة مقابل 16 فوزاً.

وفي مباراة أخرى سجّل اللاعب الشاب، كوبر فلاغ، الذي اختير في المركز الأول في الدرافت هذا الموسم، 42 نقطة، وأضاف إليها سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، من دون أن ينجح في إبعاد شبح الخسارة عن فريقه يوتا جاز أمام دالاس مافريكس (140-133)، بعد التمديد، وحطّم النجم الصاعد رقماً قياسياً جديداً ضمن قائمة الأصغر، إذ بات أول لاعب يبلغ من العمر 18 عاماً يُسجل 40 نقطة أو أكثر في الدوري.