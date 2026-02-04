السلة الأميركية: ديترويت بيستونز يُسقط ناغتس بقيادة كانينغهام

تفوق فريق ديترويت بيستونز على منافسه فريق دنفر ناغتس في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليواصل عروضه القوية وتصدره للمنطقة الشرقية، متقدماً على ناديي نيويورك نيكس وبوسطن سلتيكس، بقيادة النجم كايد كانينغهام.

وخطف فريق ديترويت بيستونز الفوز على منافسه دنفر ناغتس (124-121)، فجر الأربعاء، في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وبدا أن ديترويت في طريقه لتحقيق فوز سهل، بعد أن انتزع تقدماً بلغ عشرين نقطة مطلع الربع الثالث. إلا أن دنفر سطّر عودة قوية بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب عشر نقاط في الربع الثالث، قبل أن يضيف زميله الكندي جمال موراي 14 نقطة في الربع الرابع ليتقلص تقدم بيستونز إلى أقل من عشر نقاط في الدقائق الأخيرة.

لكن كانينغهام أظهر علو كعبه في اللحظات الحاسمة، مسجلاً رميتين حرتين متأخرتين ليمنح ديترويت التقدم بفارق خمس نقاط قبل تسع ثوان من النهاية، ليحسم ديترويت فوزه، مسجلاً ما مجموعه 29 نقطة في المواجهة، في وقت كان موراي أفضل مسجل للفائز برصيد 32 نقطة وأضاف يوكيتش 24 نقطة مع 15 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

وعزّز ديترويت رصيده في دوري السلة الأميركية للمحترفين إلى 37 فوزاً مقابل 12 خسارة في صدارة الشرق، بفارق خمس مباريات ونصف المباراة عن نيويورك نيكس الثاني الذي عزّز بدوره سلسلة انتصاراته المتتالية إلى سبعة بفوز كبير على أرض واشنطن ويزاردز (132-101)، وسجل ميكال بريدجز 23 نقطة وأضاف جايلن برونسون 21 نقطة في فوز نيكس الصريح والذي تقدم بفارق 41 نقطة في إحدى فترات الربع الرابع، ويملك نيكس في رصيده 32 فوزاً مقابل 18 خسارة.

وبقي بوسطن سلتيكس في المركز الثالث برصيد 32 فوزاً و18 خسارة أيضاً، بعد تغلبه على دالاس مافريكس (110-100)، وتألق نجم مافريكس الشاب كوبر فلاغ بتسجيله 36 نقطة، لكن فريقه عانى لمقارعة سلتيكس طوال الوقت، إذ تقدم الأخير منذ أواخر الربع الأول ولم يخسر تقدمه بعدها. وكان جايلن براون أفضل مسجّل لسلتيكس برصيد 33 نقطة، وأضاف بايتون بريتشارد 26 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء.

وفي المنطقة الغربية، بات أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب، أول فريق يبلغ عتبة الـ 40 انتصاراً بفوزه الساحق على أورلاندو ماجيك (128-92)، وخطف أوكلاهوما تقدماً سريعاً بفارق 25 نقطة في نهاية الربع الأول، ولم يجد من بعدها أي صعوبة لحسم تفوّقه بقيادة نجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الفائز بجائزة أفضل لاعب الموسم الماضي. وأنهى النجم الكندي اللقاء برصيد 20 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وخمس متابعات، ونجح في تجاوز عتبة العشرين نقطة للمباراة الـ 121 توالياً وبات على بعد ست مباريات من تحطيم الرقم القياسي لويلت تشامبرلاين برصيد 126 نقطة بين العامين 1961 و1963.