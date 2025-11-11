السلة الأميركية: ديترويت بيستونز يُحقق فوزه السابع توالياً بصعوبة

حقق فريق ديترويت بيستونز فوزاً مهماً على منافسه فريق واشنطن ويزاردز في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة النجم كيد كانينغهام، الذي قدم مستوى مُميزاً على أرض الملعب وساهم في تحقيق فريقه الفوز السابع توالياً في بطولة الدوري.

وأنهى فريق ديترويت بيستونز المواجهة القوية أمام منافسه فريق واشنطن ويزاردز بفوز (137-135)، فجر اليوم الثلاثاء، بعد التمديد لأشواط إضافية، وساهم كيد كانينغهام في هذا الفوز بتسجيل ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" مساهماً في تحقيق فريقه انتصاره السابع توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في موسم 2025-2026.

وتلقى فريق واشنطن ويزاردز خسارته التاسعة هذا الموسم مقابل فوز واحد، بعد مباراة مثيرة غير متوقعة حقق فيها ديترويت فوزه التاسع مقابل خسارتين في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية، كما لعب دانيس جينكينز دوراً مهماً في فوز فريقه بتسجيله ثلاثية في الثانية الأخيرة من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة التي شهدت تنافساً كبيراً بين اللاعبين على أرض الملعب.

وسجّل كانينغهام 46 نقطة (أعلى رقم في مسيرته) من 14 تسديدة ناجحة من أصل 45 محاولة، وأضاف 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة وخمس سرقات وصدّتين، وساهم جينكينز من مقاعد الاحتياط بـ24 نقطة وثماني متابعات (رقم قياسي شخصي أيضاً)، فيما أضاف دورن 19 نقطة و14 متابعة. في المقابل، كان سي جيه ماكولوم أفضل المسجلين لدى ويزاردز بتسجيله 42 نقطة.

وفي مباراة دراماتيكية أخرى من دوري السلة الأميركي للمحترفين امتدت إلى وقت إضافي، سجل نورمان باول 33 نقطة وأندرو ويغينز 23 نقطة، منها سلة ساحقة "دانك" في الثواني الأخيرة من النهاية، ليقودا ميامي هيت إلى فوز مثير على كليفلاند كافالييرز (140-138)، لتتوقف سلسلة انتصارات فريق كليفلاند كافالييرز عند أربع مباريات.

وقدّم لاعب الارتكاز الفرنسي فيكتوري ويمبانياما أداء حاسماً في فوز فريقه سان انتونيو سبيرز على مضيفه شيكاغو بولز (121-117)، بتسجيله 38 نقطة و12 متابعة. وسجّل "ويمبي" 11 من 19 محاولة من الملعب، منها ست من تسعة من خارج القوس، وعشر نقاط من عشر من خط الرميات الحرة. وفي شارلوت، أحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 38 نقطة مع سبع تمريرات وست متابعات ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على شارلوت هورنتس (121-111)، في ما أضاف أوستن ريفز 24 نقطة والياباني روي هاتشيمورا 21 نقطة.