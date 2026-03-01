السلة الأميركية: دونتشيتش يُعزز فرص ليكرز بالتأهل

- عزز لوس أنجليس ليكرز فرص تأهله للدور الثاني في دوري السلة الأميركية بفوزه على غولدن ستايت ووريورز (129-101)، بفضل أداء مميز من لوكا دونتشيتش الذي سجل 26 نقطة، وليبرون جيمس الذي أضاف 22 نقطة، مما رفع رصيد الفريق إلى 35 فوزًا. - في مباراة أخرى، قاد بام أديبايو ميامي هيت للفوز على هيوستن روكتس (115-105) بتسجيله 24 نقطة و11 متابعة، مما رفع رصيد هيت إلى 32 انتصارًا، بينما تجمد رصيد روكتس عند 37 فوزًا. - كيفن دورانت تألق بتسجيله 32 نقطة لروكتس، بينما ساهم آمن تومسون بـ20 نقطة و11 متابعة، في مباراة شهدت تقليص روكتس الفارق إلى نقطة واحدة قبل النهاية.

عزّز فريق لوس أنجليس ليكرز فرص تأهله إلى الدور الثاني في منافسات بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك بعد الفوز المهم الذي حققه أمام منافسه فريق غولدن ستايت ووريورز بقيادة نجمه الأول، السلوفيني لوكا دونتشيتش.

وتفوق فريق لوس أنجليس ليكرز على فريق غولدن ستايت ووريورز في دوري السلة الأميركية للمحترفين، فجر الأحد، (129-101)، وسجل النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، 26 نقطة في المواجهة، وساهم بشكل مباشر في صناعة هذا الفوز المهم، وتعزيز آماله بالتأهل إلى الأدوار النهائية في بطولة الدوري، وهو الذي سجل أربع ثلاثيات مع ست متابعات وثماني كرات حاسمة في عرض مهيمن من ليكرز على ملعب سان فرانسيسكو تشايز سنتر.

في المقابل أسهم "الملك" ليبرون جيمس أيضاً بتسجيله 22 نقطة، في وقت أضاف أوستن ريفز 18 نقطة في المواجهة، ليحقق ليكرز فوزاً مهماً بعد سلسلة من ثلاث خسارات متتالية، وبهذا الفوز عزّز ليكرز رصيده من الانتصارات في دوري السلة الأميركية للمحترفين إلى 35 فوزاً مقابل 24 خسارة في المركز السادس ضمن ترتيب المنطقة الغربية، في حين تجمّد رصيد ووريورز عند 31 فوزاً مقابل 29 خسارة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، قاد بام أديبايو بتسجيله 24 نقطة مع 11 متابعة، فريقه ميامي هيت للفوز على هيوستن روكتس (115-105)، منهياً سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للأخير، وأحرز مهاجم هيت بيلي لارسون عشرة من نقاطه الـ20 خلال الربع الأخير، ليساعد هيت على الخروج بفوز صعب، بعد أن احتدمت المواجهة في الربع الأخير، إثر تقليص روكتس الفارق إلى نقطة واحدة، قبل سبع دقائق من نهاية الوقت، في حين أنهى سبعة من لاعبي هيت اللقاء بأكثر من عشر نقاط، فأحرز أيضاً تايلر هيرو 18 نقطة، والكندي أندرو ويغينز 12 نقطة.

ورفع فريق ميامي هيت رصيده من الانتصارات إلى 32 انتصاراً مقابل 29 خسارة في المركز الثامن بالمنطقة الشرقية، أما روكتس فيحتل المركز الثالث عند الغرب برصيد 37 فوزاً مقابل 22 خسارة، وسجّل كيفن دورانت 32 نقطة، مع ثماني تمريرات حاسمة. وأضاف إليه آمن تومسون 20 نقطة مع 11 متابعة لروكتس الذي دخل إلى اللقاء على خلفية تعويض تأخره بفارق 19 نقطة ليتفوق على أورلاندو ماجيك.