السلة الأميركية: دونتشيتش يقود ليكرز للفوز والبطل يواصل انتصاراته 

نيويورك

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
16 نوفمبر 2025
لوكا دونتشيتش مع ليكرز في ملعب فيسيرف فوروم، 16 نوفمبر 2025 (Getty)
لوكا دونتشيتش (على اليسار) مع ليكرز في ملعب فيسيرف فوروم، 16 نوفمبر 2025 (Getty)
حقق فريق لوس أنجليس ليكرز فوزاً مستحقاً على منافسه ميلووكي باكس في دوري السلة الأميركية للمحترفين، في مواجهة شهدت تقديم النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، مستوى مميزاً على أرض الملعب، كما عرفت الجولة مواصلة فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر البطل بدايته القوية في الدوري. 

وأنهى فريق لوس أنجليس ليكرز مواجهته أمام منافسه ميلووكي باكس بالفوز (119-95)، فجر الأحد، بقيادة النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، الذي قاد الفريق في ظل غياب النجم ليبرون جيمس المُصاب. وبرز دونتشيتش (26 عاماً) بشكل لافت في المباراة فارضاً نفسه أفضل مسجل بها برصيد 41 نقطة، بينها خمس ثلاثيات من أصل 11 محاولة و18 رمية حرة من أصل 20، مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف أوستن ريفز 25 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وست متابعات، وديأندري أيتون 20 نقطة وعشر متابعات. في المقابل برز العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف باكس بتسجيله 32 نقطة مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة وصدة واحدة، دون أن يجنب فريقه الخسارة السادسة في 14 مباراة هذا الموسم. 

وتابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر انطلاقته المثالية في الموسم، وحقق فوزه الخامس توالياً والـ13 في 14 مباراة حتى الآن، عندما تغلب على مضيفه شارلوت هورنتس (109-96)، بفضل 33 نقطة في أقل من 30 دقيقة لنجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال الربع الأخير، بينما سيطر زملاؤه على فريق هورنتس الذي افتقد لخدمات نجمه لاميلو بول. 

فرحة فيلادلفيتا سفنتي سيكسزر في ملعب موبايل أرينا، 11 نوفمبر 2025 (Getty)
السلة الأميركية: سيكسرز يهزم سلتيكس وثاندر يواصل بدايته القوية

وقاد دونوفان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز إلى استعادة التوازن في دوري السلة الأميركية للمحترفين بعد الخسارة أمام تورونتو رابتورز، بتسجيله 30 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في الفوز على ضيفه ممفيس غريزليز (108-100)، وبرز في صفوف الفائز أيضاً إيفان موبلي بتسجيله 22 نقطة مع 13 متابعة، كما سجل جارين جاكسون جونيور 26 نقطة وتصدر قائمة أفضل المسجلين في صفوف غريزليز، الذي تلقى ضربة موجعة مبكرة بإصابة نجمه صانع الألعاب جا مورانت في ربلة الساق اليمنى، بعد أقل من ست دقائق على انطلاق المباراة، سجل خلالها سبع نقاط.

إنريكي خلال مواجهة بايرن ميونخ في الأبطال، 4 نوفمبر 2025 (بدر الدين طنني/Getty)
إنريكي يريد خطف نجم لاتسيو في الشتاء

ويلي غرين مع فريق نيو أولريانز بيليكانز في ملعب ماتشاب سنتر، 10 نوفمبر 2025 (Getty)
نيو أورليانز بيليكانز يُقيل مدربه بسبب سوء النتائج في الدوري

أمين غويري مع مرسيليا الفرنسي في ملعب سانت سيمفوريان، 4 أكتوبر 2025 (Getty)
غويري يُحقق تطوراً إيجابياً وهذه حظوظه في أمم أفريقيا