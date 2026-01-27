السلة الأميركية: دونتشيتش يقود ليكرز للفوز على شيكاغو بولز

- قاد لوكا دونتشيتش فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على شيكاغو بولز بنتيجة 129-118، مسجلاً 46 نقطة، مما أوقف سلسلة انتصارات بولز في المنطقة الشرقية. - في مباراة أخرى، تفوق بوسطن سلتيكس على بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 102-94، بفضل أداء بايتون بريتشارد وجايلن براون، مما عزز مركزهم الثاني في المنطقة الشرقية. - براندون ميلر قاد شارلوت هورنتس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130-93، بينما تأثرت مباريات الدوري بسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تعديل مواعيد بعض المباريات.

تفوق فريق لوس أنجليس ليكرز على منافسه شيكاغو بولز في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، بقيادة نجمه الأول السلوفيني لوكا دونتشيتش، لتنتهي سلسلة انتصارات فريق بولز في منافسات المنطقة الشرقية.

وأنهى فريق لوس أنجليس ليكرز مواجهته القوية أمام منافسه شيكاغو بولز (129-118)، فجر اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ساهم فيها النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش في صناعة الفوز بتسجيله 46 نقطة، ليُنهي سلسلة انتصارات فريق بولز صاحب المركز التاسع في المنطقة الشرقية (23 فوزاً و23 خسارة)، التي امتدت لأربع مباريات.

ونجح دونتشيتش في ثماني رميات ثلاثية خلال المواجهة، وأضاف إلى رصيده التهديفي ثماني متابعات و11 تمريرة حاسمة، في وقت ساهم "الملك" ليبرون جيمس بتسجيل 24 نقطة مع خمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بينما قدّم الياباني روي هاتشيمورا أداءً لافتاً من مقاعد البدلاء بتسجيله 23 نقطة (تسع من 11 محاولة). في المقابل برز في صفوف الخاسر كوبي وايت مع 23 نقطة، بينما سجل البديل أيو دوسونمو 20 نقطة.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سيطر فريق بوسطن سلتيكس على مباراته أمام بورتلاند تريل بلايزرز منذ البداية حتى النهاية ليخرج فائزاً بنتيجة (102-94). وسجل بايتون بريتشارد (23 نقطة) وجايلن براون (20 نقطة) أبرز نقاط سلتيكس الذي رفع رصيده في المركز الثاني في المنطقة الشرقية إلى 29 فوزاً مقابل 17 خسارة، وحافظ على حظوظه في اللحاق بديترويت بيستونز المتصدر برصيد 33 فوزاً مقابل 11 خسارة.

وسجل براندون ميلر 30 نقطة واستحوذ على ثماني متابعات وقاد شارلوت هورنتس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (130-93)، في حين أجبر سوء الأحوال الجوية المنظمين على بدء مباراتين في الدوري في وقت مبكر، ونُقل موعد انطلاق مواجهة هورنتس وسفنتي سيكسرز إلى فترة ما بعد الظهر، ومواجهة أتلانتا هوكس مع مضيفه إنديانا بيسرز التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (132-116)، بعد عاصفة شتوية شديدة يوم الأحد الماضي تسببت في تراكم الجليد والثلوج في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.