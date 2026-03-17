- واصل لوس أنجليس ليكرز تألقه في دوري السلة الأميركية بفوزه السادس توالياً بقيادة لوكا دونتشيتش الذي سجل 36 نقطة، مما عزز موقعه في المنافسة على الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية. - سان أنتونيو سبيرز قلب تأخره إلى فوز مثير على لوس أنجليس كليبرز، معززاً مركزه الثاني في المنطقة الغربية بفضل أداء هجومي متوازن بقيادة ستيفون كاسل وفيكتور ويمبانياما. - بوسطن سلتيكس تغلب على فينيكس صنز في مواجهة فردية مثيرة بين جايلن براون وديفين بوكر، ليواصل مطاردته لديترويت بيستونز في صدارة المنطقة الشرقية.

تابع فريق لوس أنجليس ليكرز عروضه القوية في دوري السلة الأميركية للمحترفين محققاً فوزه السادس توالياً بقيادة النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، الذي قدم مباراة استثنائية على أرض الملعب وأكد حضور فريقه القوي في منافسات المنطقة الغربية.

وحسم فريق لوس أنجليس ليكرز مباراته أمام هيوستن روكتس بالفوز (100-92)، فجر الثلاثاء، في دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، الذي سجل 36 نقطة، ليصل إلى انتصاره السادس توالياً في الدوري، ومنح هذا الفوز ليكرز صاحب الانتصارات الـ43 مقابل 25 خسارة، هامشاً مهماً أمام روكتس (41 فوزاً مقابل 26 خسارة) في إطار صراع الفريقين على مراكز الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية. في المقابل، أنهى ليبرون جيمس المباراة بتسجيل 18 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 15 نقطة، بينما كان غاباري سميث جونيور الأفضل في صفوف فريق هيوستن بتسجيله 22 نقطة.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، اعتمد فريق سان أنتونيو سبيرز على أداء هجومي متوازن جديد، فتغلّب على لوس أنجليس كليبرز (119-115)، معززاً بذلك موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية، وتصدّر ستيفون كاسل قائمة مسجّلي سبيرز مع 23 نقطة، وأضاف الفرنسي فيكتور ويمبانياما 21 نقطة و13 متابعة وأربع صدات في أداء شامل جديد.

وحقق فريق سان أنتونيو سبيرز الانتصار الـ18 في آخر 20 مباراة، بعدما قلب تأخّره بفارق 14 نقطة في الربع الأول إلى انتصار مستحق، كذلك عزّز سجله بواقع 50 فوزاً مقابل 18 خسارة، فبقي على مقربة من فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر (53 فوزاً مقابل 15 خسارة) متصدر الترتيب.

وحافظ فريق بوسطن سلتيكس على مطاردته لديترويت بيستونز في صدارة المنطقة الشرقية، بفوزه على ضيفه فينيكس صنز (120-112)، واتخذت المباراة طابع المواجهة الفردية عالية التسجيل بين جايلن براون من بوسطن وديفين بوكر من فريق فينيكس، إذ سجل الأول 41 نقطة مقابل 40 للثاني، قبل أن يحسم سلتيكس الفوز في نهاية المطاف.

وتلقى براون دعماً من جايسون تايتوم وديريك وايت بتسجيله 21 نقطة لكل منهما، فيما واصل بايتون بريتشارد إبراز مهارته في التسديد من مقاعد البدلاء مع 19 نقطة، بينها 15 نقطة من الرميات الثلاثية. وحقق بوسطن فوزه الثاني توالياً، رافعاً بذلك رصيده إلى 45 فوزاً مقابل 23 خسارة، ليبقى على بُعد ثلاث مباريات ونصف عن المتصدر ديترويت (48 فوزاً مقابل 19 خسارة).