السلة الأميركية.. دونتشيتش يتعملق مع ليكرز بتسجيله 40 نقطة

- قاد لوكا دونتشيتش وليبرون جيمس فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على هيوستن روكتس 124-116، مسجلين 40 و30 نقطة على التوالي، مما عزز موقع الفريق في المركز الثالث بالمنطقة الغربية. - تألق ألبيرين شينغون في صفوف روكتس بتسجيله 27 نقطة، بينما لم يتمكن كيفن دورانت وجاباري سميث جونيور من منع الخسارة رغم تسجيلهما 18 نقطة لكل منهما. - في مباريات أخرى، فاز ممفيس غريزليز على دنفر ناغتس، وبوسطن سلتيكس على غولدن ستايت ووريورز، بينما واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر وأتلانتا هوكس سلسلة انتصاراتهما.

قاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش وزميله ليبرون جيمس فريقهما لوس أنجليس ليكرز إلى فوزٍ جديد على هيوستن روكتس بنتيجة 124-116، ليواصل سلسلة انتصاراته ويرفعها إلى سبعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مؤكداً أنهّ سيكون واحداً من أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم.

وسجل لوكا دونتشيتش لاعب فريق دالاس مافريكس السابق 40 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، فيما أضاف المخضرم جيمس 30 نقطة، ليقودا ليكرز إلى فوزه الـ44 هذا الموسم وتعزيز موقعه في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية، في المقابل، برز ألبيرين شينغون في صفوف الفريق الخاسر، روكتس مع 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف كلّ من كيفن دورانت وجاباري سميث جونيور 18 نقطة من دون أن ينجح أصحاب الأرض في تفادي الخسارة.

وقال ليبرون في تصريحاتٍ بعد المباراة عن زميله المتألق دونتشيتش: "نجح في تسديدات هائلة خلال اللحظات الحاسمة. يقوم بذلك طوال العام وكان في إيقاع رائع منذ بداية الموسم، ونحن نحاول مساعدته"، أما عن أدائه الشخصي في المواجهة فقط علّق حول ذلك: "لم أشعر بأني بحالة رائعة عند استيقاظي أو حتى عند وصولي إلى الملعب. كنت مرهقاً من المباراة السابقة، لكن ما إن ارتفعت حدة التنافس، حتى دخلنا في الإيقاع".

وفي مباريات أخرى، فاز ممفيس غريزليز على دنفر ناغتس بنتيجة 125-118، رغم تألق نيكولا يوكيتش الذي سجل 29 نقطة مع 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة، كما حقق بوسطن سلتيكس فوزاً كبيراً على غولدن ستايت ووريورز بنتيجة 120-99، بفضل 32 نقطة من جايلن براون و24 نقطة مع 10 متابعات من جايسون تايتوم. من جهته، واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر سلسلة نتائجه القوية بفوزه على بروكلين نتس 121-92، ليعزز صدارته للدوري، في وقت مدد أتلانتا هوكس سلسلة انتصاراته إلى 11 مباراة بعد فوزه على دالاس مافريكس 135-120، كذلك، حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزاً كبيراً على يوتا جاز بنتيجة 147-111.