السلة الأميركية | دونتشيتش يتألق ويقود لايكرز للفوز على مافريكس

- حقق لوس أنجليس ليكرز فوزاً مهماً على دالاس مافريكس (116-110) بقيادة لوكا دونتشيتش الذي سجل 33 نقطة، مما أوقف سلسلة انتصارات مافريكس البالغة أربعة. - في مباراة أخرى، فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-109) بفضل 31 نقطة من جايلن برونسون، مما ساعد الفريق على العودة إلى المسار الصحيح بعد سلسلة خسائر. - تم تعليق زيارة غولدن ستايت ووريرز إلى مينيسوتا تيمبروولفز بسبب احتجاجات في مينيابوليس، حيث أطلقت السلطات الفيدرالية النار على رجل، مما دفع رابطة الدوري لإعطاء الأولوية لسلامة السكان.

حقق فريق لوس أنجليس ليكرز فوزاً مهماً على منافسه فريق دالاس مافريكس في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، في جولة شهدت فوز فريق نيويورك نيكس على منافسه فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وتفوق فريق لوس أنجليس ليكرز على منافسه فريق دالاس مافريكس (116-110)، فجر الأحد، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في المواجهة التي ساهم فيها النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، بالفوز، عبر تسجيله 33 نقطة، وأضاف دونتشيتش الذي حظي بتشجيع حار عند دخوله أرضية الملعب في تكساس؛ إذ كان محبوباً لدى المشجعين لمدة سبعة أعوام ناجحة، ثماني متابعات و11 تمريرة حاسمة إلى نقاطه في المواجهة.

وكانت هذه الزيارة الثانية لدونتشيتش إلى ملعب فريقه السابق منذ انتقاله المثير للجدل في شهر فبراير/شباط 2025، علماً أنه فاز مع لايكرز في جميع المباريات الأربعة أمام دالاس، وتوقفت بهذه الخسارة سلسلة انتصارات مافريكس البالغة أربعة وهي الأفضل له هذا الموسم، في حين يعاني لايكرز بعدما خسر ست مباريات من أصل آخر تسع خاضها.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حقق فريق نيويورك نيكس فوزاً صعباً على منافسه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-109)، بعدما سجّل جايلن برونسون 31 نقطة ساعد من خلالها فريقه على العودة إلى المسار الصحيح هذا الموسم، ويأمل نيكس أن يكون قد تجاوز فترة صعبة بتحقيقه فوزين توالياً، بعد الانتصار الساحق على بروكلين نتس بفارق 54 نقطة يوم الأربعاء الماضي والذي أنهى عبره سلسلة سلبية خسر خلالها تسع مباريات من أصل 12.

وشهدت هذه الجولة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تعليق زيارة غولدن ستايت ووريرز إلى مينيسوتا تيمبروولفز، بعدما أطلق عملاء الهجرة الفيدراليون النار على رجل في مدينة مينيابوليس ما أشعل احتجاجات جديدة، وجاء في بيان صادر عن رابطة الدوري "اتُخذ هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة وأمن سكان مينيابوليس".