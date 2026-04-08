- قاد كيفن دورانت هيوستن روكتس للفوز على فريقه السابق فينيكس صنز بنتيجة 119-105، مما أثر على آمال صنز في التأهل المباشر للأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية، بينما ضمن مينيسوتا تمبروولفز التأهل بفوزه على إنديانا بيسرز. - في المنطقة الشرقية، عزز تورونتو رابتورز فرصه في التأهل المباشر بفوزه على ميامي هيت 121-95، مما أجبر ميامي على المشاركة في ملحق "بلاي إن"، بينما اقترب بوسطن سلتيكس من حسم المركز الثاني بفوزه على شارلوت هورنتس. - في المنطقة الغربية، تلقى لوس أنجليس ليكرز خسارة قاسية أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، مما أبعده عن المنافسة على المركز الثالث، في ظل غياب ليبرون جيمس بسبب الإصابات.

أحرز كيفن دورانت 24 نقطة في مواجهة فريقه السابق فينيكس صنز ليقود هيوستن روكتس إلى فوز 119-105، عقب ريمونتادا قوية، اليوم الأربعاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وقوبل دورانت الذي انتقل من فينيكس إلى هيوستن العام الماضي، باستقبال متباين لدى عودته إلى أريزونا، حيث تعرض لصفارات استهجان من بعض جماهير صنز طوال مباراة متقلبة الأداء.

وكان صنز في حاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آماله الضعيفة في حجز بطاقة تأهل مباشر إلى الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية. واستغل مينيسوتا تمبروولفز خسارة صنز، وضمن البطاقة الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية عن المنطقة الغربية، بعدما حقق فوزاً مريحاً على مضيفه إنديانا بيسرز المتعثر 124-104. وتصدر أيو دوسونمو قائمة مسجلي مينيسوتا برصيد 24 نقطة مع 10 تسديدات ناجحة من أصل 17، فيما أضاف جوليوس راندل وبونز هايلاند 19 نقطة لكل منهما.

وضمن مينيسوتا المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 47 فوزاً مقابل 32 خسارة، فيما سيخوض فينيكس صنز، سابع المنطقة، الملحق بعدما مني بخسارته الـ36 مقابل 43 فوزاً بفارق مباراتين أمام لوس أنجليس كليبرز الثامن وثلاث مباريات أمام بورتلاند تريل بلايزرز التاسع. من جهته، حافظ تورونتو رابتورز على آماله في التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية بعدما اكتسح ضيفه ميامي هيت 121-95. وكان ميامي في حاجة إلى الفوز للإبقاء على فرصه الضئيلة في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى، في سباق محتدم جداً في المنطقة الشرقية. ويدين تورونتو بفوزه إلى سكوتي بارنز صاحب 25 نقطة وبراندون إنغرام صاحب 23 نقطة. ورفع رابتورز رصيده إلى 44 فوزاً مقابل 35 خسارة، قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم المنتظم، متقدماً بفارق مباراة واحدة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صاحب المركز السابع.

وأكدت خسارة ميامي مشاركته في الملحق "بلاي إن" المكونة من أربعة فرق في المنطقة الشرقية الأسبوع المقبل، والذي سيحدد آخر فريقين متأهلين إلى الأدوار الإقصائية. واقترب بوسطن سلتيكس من حسم المركز الثاني في المنطقة الشرقية، بعدما صمد أمام شارلوت هورنتس المتألق، محققاً فوزاً بنتيجة 113-102 على ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن. وفي المنطقة الغربية، واصل لوس أنجليس ليكرز المتأثر بالإصابات ابتعاده عن المنافسة على المركز الثالث، بعدما تلقى خسارة قاسية بنتيجة 87-123 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر على أرضه. وأراح ليكرز نجمه ليبرون جيمس، في ظل تلاشي آمال الفريق في تحقيق مشوار قوي في الأدوار الإقصائية، بعد إصابة العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز، فيما حقق أوكلاهوما سيتي حامل القب، فوزاً كبيراً من دون عناء.