السلة الأميركية: دنفر ناغتس يُوقف سلسلة انتصارات سبيرز

أوقف فريق دنفر ناغتس سلسلة انتصارات فريق سان أنتونيو سبيرز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة النجم الصربي نيكولا يوكيتش، صاحب الـ40 سنة، الذي ساهم بشكل مباشر في صناعة فوز فريقه ناغتس على أرض الملعب.

وتفوق فريق دنفر ناغتس بقيادة نيكولا يوكيتش (40 سنة) على فريق سان أنتونيو سبيرز (136-134) بعد التمديد، فجر الأحد، في مواجهة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وجاءت هذه المواجهة على قدر التوقعات، ففي أول صدام مباشر بين عملاقي الدوري، يوكيتش الحائز جائزة أفضل لاعب ثلاث والفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل بدوره 34 نقطة، خرج الأكثر خبرة منتصراً في هذا التحدي.

وأجهضت هذه الخسارة طموح سبيرز في إنهاء الموسم المنتظم في الصدارة، في وقت يتقدم أوكلاهوما سيتي بفارق مباراتين قبل أربع مباريات متبقية لسان أنتونيو وخمس لثاندر، وتقدم سبيرز في معظم فترات اللقاء، وكان ويمبانياما في مستوى الحدث بتسجيله 34 نقطة و18 متابعة، بل أتيحت له فرصة حسم الفوز بتسديدة مع صافرة النهاية، لكن ناغتس الذي أنقذه دانك آرون غوردون قبل ست ثوان من النهاية، وبقيادة يوكيتش، نجح في قلب النتيجة على الفريق الأكثر جاهزية في الوقت الحالي بعد الذهاب إلى الوقت الإضافي. وقبل أسبوعين من انطلاق الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، حقق فريق ناغتس فوزه الثامن توالياً مقترباً من لوس أنجليس ليكرز في سباق المركز الثالث في المنطقة الغربية.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حسم فريق ديترويت بيستونز صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (116-93)، وسجّل توبياس هاريس 19 نقطة، في حين أضاف جايلن دورين ودانيس جينكينز 16 نقطة لكل منهما، ليساعدوا ديترويت على حسم صدارة المنطقة الشرقية وأفضلية الأرض طوال الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2007، وأضاف جينكينز 14 تمريرة حاسمة لفريق بيستونز الذي تحسّن سجله إلى ثماني انتصارات مقابل خسارتين منذ غياب نجم الفريق كايد كانينغهام بسبب تعرّضه لانهيار رئوي.