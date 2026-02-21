السلة الأميركية: دالاس مافريكس يتعرض لأسوأ خسارة منذ 1998

- تعرض دالاس مافريكس لأسوأ خسارة منذ 1998 أمام مينيسوتا تيمبروولفز (122-111)، حيث تألق أنتوني إدواردز بتسجيله 22 نقطة و17 متابعة، مما ساهم في فوز فريقه وتعزيز موقعه في المركز السادس بالمنطقة الغربية. - أوكلاهوما سيتي ثاندر عاد بقوة بعد عطلة كل النجوم بفوز على بروكلين نتس (105-86)، رغم غياب شاي غلجيوس-ألكسندر، حيث أظهر الفريق قوة دفاعه وعمق تشكيلته. - كليفلاند كافالييرز حقق فوزه السابع توالياً على شارلوت هورنتس (118-113)، بفضل تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 32 نقطة، بينما قاد نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس لفوز كاسح على بورتلاند ترايل بلايزرز (157-103).

تعرّض فريق دالاس مافريكس لأسوأ خسارة له منذ عام 1998، والخسارة الـ12 توالياً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، إثر خسارته أمام فريق مينيسوتا تيمبروولفز، في المواجهة التي شهدت تألق اللاعب أنتوني إدواردز وساهم مباشرةً في فوز فريقه تيمبروولفز. وخسر فريق دالاس مافريكس أمام مينيسوتا تيمبروولفز (122-111)، فجر السبت، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وهي أسوأ خسارة للفريق منذ عام 1998، وساهم نجم فريق تيمبروولفز، أنتوني إدواردز، في صناعة هذا الفوز بتسجيله 22 نقطة مع 17 متابعة، فيما حقق الفرنسي رودي غوبير "دابل دابل" بتسجيله 22 نقطة و17 متابعة في المواجهة.

وحقق فريق مينيسوتا تيمبروولفز فوزه الثامن في آخر 11 مباراة من بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليعزز موقعه في المركز السادس ضمن منافسات المنطقة الغربية. أما دالاس، فتعرض لخسارته العاشرة توالياً، ليحتل المركز الـ12 في ترتيب المنطقة الغربية، خارج مراكز المنافسة على الأدوار الإقصائية، مع غياب الموهبة الصاعدة كوبر فلاغ، بسبب إصابة في القدم.

وفي مباراة أخرى، عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر بقوة بعد عطلة كل النجوم (أول ستار)، بفوز واضح على بروكلين نتس المتعثر (105-86)، معززاً صدارته للمنطقة الغربية. ورغم غياب النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بسبب إصابة في البطن، وكذلك جايلن وليامس، فإن حامل اللقب أظهر قوة دفاعه، الأفضل في الدوري، وعمق تشكيلته الكبير، إذ سجل لاعبوه الاحتياطيون نصف نقاط الفريق. وتألق جاريد ماكاين، القادم من فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مطلع هذا الشهر، مسجلاً 21 نقطة، وأشاد بالانسجام داخل الفريق.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حقق كليفلاند كافالييرز فوزه السابع توالياً على شارلوت هورنتس (118-113)، وعزز سلسلته خصوصاً منذ تعاقده مطلع هذا الشهر مع أفضل لاعب سابقاً في الدوري، جيمس هاردن، وسجّل هاردن 18 نقطة مع فريقه، لكن دونوفان ميتشل سرق الأنظار في المواجهة بتسجيله 32 نقطة، فيما سجل غاريت ألن 26 نقطة مع 14 متابعة.

في المقابل، حسم ليكرز ديربي لوس أنجليس أمام جاره كليبرز بفوز مثير (125-122)، وسجّل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 38 نقطة مع ست متابعات و11 تمريرة حاسمة، وحظي بمساندة الأسطورة ليبرون جيمس الذي أضاف 13 نقطة و11 تمريرة حاسمة. فيما سجل كواهي لينارد الذي تألق في مواجهات "كل النجوم"، 31 نقطة للخاسر، لكنه ترك فريقه قبل نهاية المباراة مصاباً في كاحله الأيسر. وفي دنفر، أمطر العملاق الصربي نيكولا يوكيتش سلة بورتلاند ترايل بلايزرز بـ32 نقطة، ليقود دنفر ناغتس إلى فوز كاسح (157-103)، وكان فارق الـ54 نقطة ثاني أكبر انتصار في تاريخ فريق ناغتس.