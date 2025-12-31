السلة الأميركية: خسارة قاسية لفريق ليكرز مع ليبرون جيمس

- تعرض لوس أنجليس ليكرز لخسارة قاسية أمام ديترويت بيستونز (128-106) في آخر مباراة لهم لعام 2025، والتي أقيمت في أجواء احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ليبرون جيمس، لكن الفريق افتقد جهود المصابين أوستن ريفز وغيب فنسنت. - قاد كايد كانينغهام ديترويت للفوز بتسجيله 27 نقطة، بينما سجل ماركوس ساسر 19 نقطة من مقاعد البدلاء. ليبرون جيمس اكتفى بـ17 نقطة، في حين كان لوكا دونتشيتش الأبرز في ليكرز بـ30 نقطة و11 تمريرة حاسمة. - رغم تعادل ليكرز (79-79) في الربع الثالث، إلا أن ديترويت تفوق (49-27) في النهاية، مستفيدًا من أخطاء ليكرز، ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية برصيد 25 فوزًا.

تعرّض فريق لوس أنجليس ليكرز لخسارة قاسية أمام منافسه فريق ديترويت بيستونز في منافسات بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين في ليلة عيد ميلاد الملك ليبرون جيمس، وهي المباراة الأخيرة للفريق في عام 2025، التي خاضها على أرضه في ملعب كريبتو دوت كوم أرينا.

وخسر فريق لوس أنجليس ليكرز أمام منافسه فريق ديترويت بيستونز (128-106)، فجر الأربعاء، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وانطلقت المباراة الأخيرة لليكرز على أرضه هذا العام في أجواء احتفالية داخل قاعة "كريبتو دوت كوم أرينا"، حيث كان الجمهور يأمل تكريم جيمس، بطل الدوري أربع مرات، بمناسبة عيد ميلاده، لكن ليكرز الذي افتقد المصابَين أوستن ريفز والنيجيري غيب فنسنت، ظل طوال اللقاء في مطاردة بيستونز الذي تقدم معظم فترات المباراة.

وسجل كايد كانينغهام 27 نقطة، ليقود فريقه ديترويت بيستونز إلى الفوز. وكان كانينغهام واحداً من خمسة لاعبين في ديترويت سجلوا أرقاماً مزدوجة، وأضاف ماركوس ساسر 19 نقطة من مقاعد البدلاء، أما جيمس فاكتفى بتسجيل 17 نقطة، في وقت كان السلوفيني لوكا دونتشيتش أبرز أسلحة ليكرز الهجومية بتسجيله 30 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وخمس متابعات. ورفع بيستونز بهذا الفوز رصيده إلى 25 فوزاً مقابل ثماني خسارات، ليُعزز صدارته للمنطقة الشرقية، فيما تراجع ليكرز إلى المركز الخامس في منافسات المنطقة الغربية (11 فوزاً مقابل 20 خسارة).

وكاد أصحاب الأرض يعودون إلى أجواء المنافسة بعدما عادلوا النتيجة (79-79) منتصف الربع الثالث، لكن ذلك كان إشارة إلى انطلاقة هجومية قوية من ديترويت، الذي تفوق على ليكرز (49-27) في ما تبقى من اللقاء ليحسم الفوز بسهولة. كذلك اصطدمت محاولات ليكرز لبناء أي زخم هجومي بسلسلة من الأخطاء، إذ سجل بيستونز 30 نقطة من أصل 20 خسارة للكرة من جانب ليكرز.