السلة الأميركية: خسارة ثالثة لحامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر

تعرض بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين، أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية، لخسارته الثالثة في موسم 2025-2026، في اللحظات الأخيرة أمام منافسه مينيسوتا تيمبروولفز، رغم تقديم النجم، شاي غلجيوس-ألكسندر، مستوى مُميزاً على أرض الملعب.

وخسر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز (112-107)، فجر السبت، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، ورغم تسجيل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، 35 نقطة في المواجهة، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة، وهي الثانية لفريق ثاندر في مبارياته الثلاث الأخيرة هذا الموسم.

وتألق أنطوني إدواردز في صفوف فريق تيمبروولفز بتسجيله 26 نقطة وأضاف إليها 12 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة وصدتين، وكان ثاندر، حامل اللقب، متقدماً قبل 40 ثانية من النهاية، قبل أن يمنح إدواردز فريقه الأفضلية الحاسمة عبر رمية ثلاثية من مسافة سبعة أمتار بخطوة للخلف، وتجمد رصيد ثاندر عند 35 فوزاً مقابل ثلاث خسارتين بعد أيام من خروجه من الدور نصف نهائي كأس الدوري في لاس فيغاس أمام سان أنتونيو سبيرز، علماً أنه حقق سلسلة من 16 انتصاراً توالياً، ما أثار الحديث عن إمكانية تحطيم رقم غولدن ستايت القياسي (73 فوزاً في موسم واحد).

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تفوق فريق سان أنتونيو سبيرز أمام منافسه أتلانتا هوكس (126-98)، بفضل العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 26 نقطة في 21 دقيقة فقط بعد دخوله من مقاعد البدلاء، كما التقط ويمبانياما، الذي ما زالت مشاركته محدودة ضمن خطة تحديد عدد الدقائق له على أرض الملعب بعد عودته من الإصابة، 12 متابعة، وأضاف إليها ثلاث تمريرات حاسمة وصدتَين.

وهي المباراة الرقم 100 على التوالي لويمبانياما التي يُحقق فيها صدّة واحدة على الأقل، وهو إنجاز تحقق مرتين فقط في تاريخ الدوري على يد الكونغولي-الأميركي ديكيمبي موتومبو (116) والجامايكي-الأميركي باتريك إيوينغ (145)، وكان النجم البالغ 21 عاماً صاحب الـ2.24 متر، غاب عن 12 مباراة لفريق سبيرز الشهر الماضي بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى. في وقت جاء فوز سبيرز بعد خيبة خسارته نهائي كأس الدوري الثلاثاء الماضي أمام نيويورك نيكس، ليرتقي إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية برصيد 20 فوزاً مقابل سبع خسارات.