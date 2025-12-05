- حسم لوس أنجليس ليكرز مواجهته ضد تورونتو رابتورز بفوز مثير (123-120)، بفضل سلة ثلاثية قاتلة من روي هاتشيمورا بتمريرة حاسمة من ليبرون جيمس، الذي اكتفى بتسجيل 8 نقاط، منهياً سلسلة تسجيله لعشر نقاط أو أكثر في 1,297 مباراة متتالية منذ 2007. - رغم تألق سكوتي بارنز وبراندون إنغرام بتسجيل 23 و20 نقطة على التوالي، تراجع رابتورز للمركز الثالث في الشرقية بعد خسارته الثامنة. - يواصل ليكرز رحلته بمواجهة سلتيكس في بوسطن، حيث تألق ديريك وايت بتسجيل 30 نقطة في غياب جايلن براون.

حسم فريق لوس أنجليس ليكرز مواجهته أمام فريق تورونتو رابتورز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، في مواجهة سجّل فيها النجم الياباني، روي هاتشيمورا، سلة قاتلة في الوقت الحاسم، مقابل توقف سلسلة تسجيل النجم الأميركي ليبرون جيمس، في السنوات الماضية.

وأنهى فريق لوس أنجليس ليكرز مواجهته أمام فريق تورونتو رابتورز بالفوز (123-120)، فجر اليوم الجمعة، في المواجهة التي شهدت تسجيل النجم الياباني، روي هاتشيمورا، سلة ثلاثية قاتلة قبل صافرة النهائية بتمريرة ذهبية من النجم المخضرم، ليبرون جيمس، الذي اكتفى بتسجيل ثماني نقاط أنهت سلسلة مُميزة من تسجيله عشر نقاط أو أكثر في كل مباراة والتي استمرت لأكثر من 19 سنة متتالية، في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين.

وقال هاتشيمورا، الذي أنهى المباراة وفي جعبته 12 نقطة "كان ذلك جنونياً. لم يسبق لي أن سجلت سلة الفوز"، في وقت اكتفى "الملك" ليبرون بـ8 نقاط و11 كرة حاسمة، منها التمريرة الأخيرة إلى هاتشيمورا، منهياً سلسلة من 1.297 مباراة بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني 2007 سجل خلالها عشر نقاط أو أكثر.

وتعود المرة الأخيرة التي فشل فيها جيمس في تسجيل عشر نقاط أو أكثر إلى 5 يناير 2007، وعندما سُئل عن نهاية تلك السلسلة المذهلة، لم يعلٌق، مكتفياً بالقول "لقد فزنا"، وعانى جيمس لإيجاد طريقه إلى سلة رابتورز، فلم ينجح سوى في أربع محاولات من أصل 17، وأهدر جميع محاولاته الثلاثية الخمس.

وسجل سكوتي بارنز 23 نقطة وأضاف براندون إنغرام 20 نقطة لفريق رابتورز الذي سجل سبعة من لاعبين عشر نقاط أو أكثر، ومُني بخسارته الثامنة مقابل 15 فوزاً ليتراجع للمركز الثالث في الشرقية خلف ديترويت بيستونز المتصدر (17-5) ونيويورك نيكس (14-7)، في وقت يواصل ليكرز رحلته خارج أرضه ضد سلتيكس في بوسطن الجمعة، علماً أن الأخير حقق فوزاً كبيراً على ويزاردز 146-101 في واشنطن.

ويُعد هذا الفوز الثامن لسلتيكس في مبارياته العشر الأخيرة، ليحتل المركز الخامس في الشرقية برصيد 13 فوزاً مقابل تسع خسارات، وافتقد سلتيكس لجهود نجمه جايلن براون الذي تعرض لوعكة صحية، فيما تألق في غيابه ديريك وايت بتسجيله 30 نقطة، أضاف إليها سبع متابعات مع تسع تمريرات حاسمة وسرقة.