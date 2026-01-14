استعاد فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر توازنه في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على سان أنتونيو سبيرز بعد سلسلة من الخسارات أمامه هذا الموسم، وتحوله إلى عقدة له في الملعب، ليُحقق متصدر المنطقة الغربية فوزاً مهماً في هذه الجولة.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه سان أنتونيو سبيرز (119-98)، فجر الأربعاء، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليُنهي الفائز عقدة سان أنتونيو هذا الموسم، إذ سبق للأخير أن تفوق في المباريات الثلاث التي جمعت الفريقين الشهر الماضي، في سلسلة نتائج أوحت بأن ميزان القوى في المنطقة الغربية ربما يكون بصدد التحوّل.

ونجح هجوم أوكلاهوما سيتي الفعّال ودفاعه الخانق، تمكّنا أخيراً من فرض تفوّقهما على فريق الفرنسي فيكتور ويمبانياما في ملعب "بايكوم سنتر"، وبعد شوط أول متكافئ، انفجر ثاندر هجومياً في الربع الثالث مسجّلاً 40 نقطة، منها 15 لغيلجيوس-ألكسندر، مبتعداً بفارق 19 نقطة ومهد الطريق نحو الفوز، في وقت أنهى غيلجيوس-ألكسندر المباراة برصيد 34 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة، في وقت سجّل جايلن وليامس 20 نقطة مع ثلاث تمريرات حاسمة، وأضاف أليكس كاروستو 13 نقطة من مقاعد البدلاء.

في المقابل تصدّر ستيفون كاسل قائمة مسجّلي فريق سان أنتونيو برصيد 20 نقطة، في وقت اكتفى ويمبانياما بتسجيل 17 نقطة، وبهذا الفوز رفع أوكلاهوما رصيده إلى 34 انتصاراً مقابل سبع خسارات، ليبقى في صدارة المنطقة الغربية، في وقت تراجع سان أنتونيو بفارق 6.5 مباريات عن المتصدر.

وحافظ فريق دنفر ناغتس صاحب المركز الثالث على ضغطه في القمة، بعدما سجّل الكندي جمال موراي 35 نقطة في الفوز خارج الديار على نيو أورليانز بيليكانز (122-116)، وأكمل مينيسوتا تيمبروولفز السلسلة الكاملة من الانتصارات على منافسه فريق ميلووكي باكس هذا الموسم، بفوز كاسح (139-106)، بفضل 29 نقطة من جوليوس راندل، وأضاف بونز هايلايند 23 نقطة من الدكة لفريق تيمبروولفز الذي يحتل المركز الرابع في المنطقة الغربية.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حسمت البداية القوية من ليبرون جيمس (31 نقطة و9 متابعات وعشر تمريرات حاسمة) والسلوفيني لوكا دونتشيتش (27 نقطة و12 تمريرة حاسمة)، فوز فريق لوس أنجليس ليكرز على أتلانتا هوكس (141-116)، ويحتل ليكرز المركز الخامس في المنطقة الغربية بعد فوزه الـ24 هذا الموسم مقابل 14 خسارة.