السلة الأميركية: ثاندر يُعزّز صدارته بفوز رابع توالياً على نيكس

تابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر عروضه القوية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة نجمه الأول الكندي، شاي غلجيوس-ألكسندر (27 سنة)، ليعزز صدارته للمنطقة الغربية بعد فوز صعب على فريق نيويورك نيكس.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه فريق نيويورك نيكس (103-100)، فجر الخميس، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وعزّز شاي غلجيوس-ألكسندر الفائز بجائزة أفضل لاعب الموسم الماضي سجله الناصع في المواجهات المباشرة أمام نيكس في ماديسون سكوير غاردن إلى سبعة انتصارات من دون خسارة، وأهدى فريقه أيضاً فوزه الرابع توالياً معززاً بذلك صدارته لترتيب المنطقة الغربية.

وتقدم أوكلاهوما في معظم فترات المباراة، مستفيداً أيضاً من تألق شيت هولمغرين الذي أنهى اللقاء بـ 28 نقطة من بينها 22 في النصف الأول، من جهته، بدأ نيكس اللقاء بصورة ضعيفة، مسجلاً 40 نقطة فقط في النصف الأول وسط تألق دفاعي لثاندر، مقابل أداء خافت من نجم نيكس جايلن برونسون الذي اكتفى بتسجيل نقطتين في هذه الفترة. ورفع ثاندر بهذا الفوز رصيده إلى 49 فوزاً مقابل 15 خسارة في صدارة ترتيب المنطقة الغربية، بفارق ثلاث مباريات ونصف المباراة عن سان أنتونيو سبيرز وصيفه، إذ باتت أنظار الفريق تتركز على الأدوار النهائية.

في المقابل نيكس ثالثاً في المنطقة الشرقية، لكنه لم يخسر الكثير في معركته مع بوسطن سلتيكس الثاني والذي خسر بدوره أمام شارلوت هورنتس (118-89)، وأحرز كين كنوبل 20 نقطة في عرض مثير آخر للاعب هورنتس المبتدئ، في وقت سجّل ديريك وايت 29 نقطة لفريق سلتيكس. ويُعد هذا الفوز السادس توالياً لشارلوت بفارق 15 نقطة أو أكثر، وهي ثاني أطول سلسلة من هذا النوع بالمشاركة في تاريخ دوري السلة الأميركية للمحترفين.

وفي باقي مباريات دوري السلة الأميركية للمحترفين، خسر ممفيس غريزليز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز (122-114)، وكان جرو هوليداي أفضل مسجّل لترايل بلايزرز بـ 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وأضاف إليه جيريمي غرانت 30 نقطة. في المقابل، شارك غريزليز بثمانية لاعبين فقط بسبب الإصابات، إذ تواصل غياب نجم الفريق، جا مورانت، للمباراة الـ19 على التوالي نتيجة إصابة في المرفق الأيسر، ما أجبر الفريق على اللعب بعدد محدود من اللاعبين المتاحين. وعزّز ترايل بلايزرز بهذا الفوز موقعه في المركز العاشر بترتيب المنطقة الغربية برصيد 30 فوزاً مقابل 33 خسارة، أمام غريزليز مباشرة صاحب المركز الـ11 (23 فوزاً و38 خسارة).