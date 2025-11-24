السلة الأميركية: ثاندر يُسقط بلايزرز وليكرز يواصل صحوته

- قاد النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز (122-95)، مسجلاً 37 نقطة، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته المذهلة بـ17 فوزاً في 18 مباراة، ليصبح خامس فريق في الثلاثين عاماً الماضية يحقق هذا الإنجاز. - في مباراة أخرى، تغلب لوس أنجليس ليكرز على يوتا جاز (108-106) بفضل أداء مميز من لوكا دونتشيتش وليبرون جيمس، حيث سجل دونتشيتش 33 نقطة، بينما أضاف جيمس 17 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة. - واصل فينيكس صنز انتصاراته بفوز ثالث على التوالي ضد سان أنتونيو سبيرز (111-102)، بفضل أداء ديلون بروكس وديفين بوكر، بينما قاد دونوفان ميتشل كليفلاند كافالييرز للفوز على لوس أنجليس كليبرز (120-105) بتسجيله 37 نقطة.

تفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه فريق بورتلاند ترايل بلايزرز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين في موسم 2025-2026، بقيادة النجم الكندي المُميز شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، على منافسه بورتلاند ترايل بلايزرز (122-95)، فجر اليوم الاثنين، في جولة جديدة من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين. وقدم النجم شاي غلجيوس-ألكسندر مستوى استثنائياً بتسجيله 37 نقطة وإكمال 13 من أصل 18 محاولة، ليُمدد بطل السلة الأميركية سلسلة انتصاراته إلى 17 من أصل 18.

وأمسى أوكلاهوما سيتي ثاندر خامس فريقٍ فقط في الدوري الأميركي خلال الثلاثين عاماً الماضية يبدأ موسمه بـ17 فوزاً في 18 مباراة، وانضم بذلك إلى كليفلاند كافالييرز في الموسم الماضي، وغولدن ستايت ووريورز في عام 2015، ودالاس مافريكس في عام 2002، وشيكاغو بولز في عام 1996.

وتألق البديل البلجيكي أجاي ميتشل في صفوف فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بتسجيله 20 نقطة محققاً ثماني محاولات ناجحة من أصل ثماني، منها ثلاثيتان من محاولتين، وبرز الألماني أيزياه هارتنشتاين أيضاً برصيد 15 متابعة. في المقابل، تميّز جيرامي غرانت في صفوف فريق بورتلاند تريل بلايزرز بتسجيله 21 نقطة في المواجهة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، واصل فريق لوس أنجليس ليكرز صحوته وحقق فوزه الرابع توالياً والـ12 في 16 مباراة عندما تغلب على مضيفه يوتا جاز (108-106)، بفضل عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 33 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف "الملك" ليبرون جيمس، في أول مباراة خارج أرضه هذا الموسم بعد غيابه بسبب عرق النسا، 17 نقطة في 34 دقيقة، مسجلاً ثماني محاولات من أصل 18، لكنه أضاع جميع محاولاته الثلاثيّة الأربع. كما صنع ليبرون جيمس ثماني تمريرات حاسمة والتقط ست كرات مرتدة، وأضاف أوستن ريفز 22 نقطة وعشر متابعات، وكان كيونتي جورج أفضل مسجل في صفوف يوتا بتسجيله 27 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، لكنه أهدر رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة كانت ستقلب الطاولة على الضيوف في حال تسجيلها.

وحذا فينيكس صنز حذو ليكرز وتابع استعادة توازنه بفوز ثالث توالياً، كان على حساب ضيفه سان أنتونيو سبيرز (111-102)، بفضل 25 نقطة لديلون بروكس و24 نقطة لديفين بوكر، ومني سبيرز الذي غاب عن صفوفه العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب الإصابة، بخسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية والخامسة في 16 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وقاد دونوفان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز (120-105)، بتسجيله 37 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة. وخطف البوسني إيفيتسا زوباتس الأضواء من زميليه كواهي لينرد وجيمس هاردن، دون أن يجنب كليبرز الخسارة الثانية عشرة في 17 مباراة، وذلك بتسجيله 33 نقطة مع 18 متابعة. واكتفى لينرد بتسجيل 20 نقطة في 26 دقيقة، وهاردن برصيد 19 نقطة مع ست تمريرات حاسمة في 32 دقيقة.