السلة الأميركية: ثاندر يُحقق فوزه الـ25 في 27 مباراة في الدوري

- حقق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً كبيراً على لوس أنجليس كليبيرز بنتيجة 122-101، بفضل أداء مميز من النجم شاي غلجيوس-ألكسندر الذي سجل 32 نقطة، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته على أرضه دون هزيمة. - غياب جيمس هاردن أثر سلباً على كليبيرز، حيث خسر الفريق الكرة 28 مرة، مما أدى إلى تسجيل ثاندر 39 نقطة من هذه الأخطاء، بينما سجل كواي لينارد 22 نقطة في المباراة. - في مباراة أخرى، تغلب دالاس مافريكس على ديترويت بيستونز 116-114 بعد التمديد، بفضل أداء كوبر فلاغ وأنتوني ديفيس، ليحقق الفريق فوزه السادس في آخر ثماني مباريات.

وضع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر خيبة الخروج من بطولة كأس دوري السلة الأميركية للمحترفين خلف ظهره، ليُتابع عروضه القوية في بطولة الدوري بتحقيقه الفوز على منافسه فريق لوس أنجليس كليبيرز، في مواجهة قدم فيها النجم شاي غلجيوس-ألكسندر مستوى رائعاً على أرض الملعب.

وأنهى فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر مواجهته أمام فريق لوس أنجليس كليبيرز بالفوز (122-101)، فجر الجمعة، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليُحقق فوزه الـ25 في 27 مباراة في الدوري، ودخل ثاندر اللقاء على خلفية تلقيه خسارته الثانية فقط لهذا الموسم والتي جاءت أمام سان أنتونيو سبيرز يوم السبت الماضي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس دوري السلة الأميركية، لتتوقف سلسلته القياسية الشخصية عند 16 فوزاً متتالياً.

ولكن بفضل 32 نقطة خلال ثلاثة أرباع من نجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، استعاد توازنه الخميس وحقق انتصاره الثالث عشر على أرضه من أصل 13 مباراة حتى الآن، ونجح غلجيوس-ألكسندر بـ13 من محاولاته الـ24 وأضاف سبع متابعات مع ست تمريرات حاسمة قبل أن يستريح في الربع الأخير، ووصل النجم الكندي إلى 20 نقطة أو أكثر للمباراة الـ98 توالياً، في ثاني أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ الدوري.

وغاب جيمس هاردن عن فريق كليبيرز، وهو الذي يتصدر لائحة أفضل مسجلي فريقه هذا الموسم بمعدل 26 نقطة في المباراة الواحدة، عن مواجهة فريقه السابقة بسبب إصابة في ربلة ساقه اليسرى، ومن دون صانع ألعابه، خسر كليبرز الكرة 28 مرة نتج عنها 39 نقطة لثاندر الذي خسر في المقابل الكرة تسع مرات فقط، وسجل كواي لينارد 22 نقطة وأضاف جون كولينز 20 نقطة لكليبرز الذي خسر خمس مباريات متتالية وعشر مباريات من أصل الـ11 الأخيرة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سقط ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، أمام مضيفه دالاس مافريكس ومني بهزيمته السادسة فقط للموسم بعد خسارته (116-114)، بعد التمديد لشوط إضافي. ويُدين مافريكس بفوزه الـ11 فقط هذا الموسم إلى ابن الـ19 عاما كوبر فلاغ وأنتوني ديفيس بعدما سجل الأول 23 نقطة مع عشر متابعات والثاني 15 نقطة، في لقاء أهدر خلاله فريقهما تقدمه بفارق 18 نقطة في الربع الثالث، لكنه نجح في النهاية بتحقيق فوزه السادس في آخر ثماني مباريات، وكان كايد كانينغهام أفضل المسجلين لبيستونز بـ29 نقطة.