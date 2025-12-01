- واصل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر تألقه في دوري السلة الأميركية للمحترفين بفوزه على بورتلاند تريل بلايزرز (123-115)، محققاً انتصاره الـ12 توالياً و20 في 21 مباراة، ليؤكد سيطرته على البطولة. - تألق النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 26 نقطة، مواصلاً سلسلة تسجيله 20 نقطة على الأقل للمباراة الـ93 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة في التاريخ بعد ويلت تشامبرلاين. - في مباراة أخرى، فاز أتلانتا هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (142-134) بعد وقتين إضافيين، بقيادة جونسون الذي سجل 41 نقطة، مفسداً عودة جويل إمبيد من الإصابة.

تابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين في الموسم الماضي، انطلاقته القوية في الموسم الجديد، وذلك إثر تفوقه مرة جديدة على منافسه فريق بورتلاند تريل بلايزرز، ليؤكد سيطرته الكبيرة في بطولة الدوري، وقدرته على المنافسة على اللقب مجدداً.

وتفوّق فريق أوكلاهوما سيي ثاندر على منافسه فريق بورتلاند تريل بلايزرز (123-115)، فجر الاثنين، ليُحقق فوزه الـ20 في 21 مباراة متتالية منذ انطلاق الموسم الجديد، ويُعد هذا الفوز الـ12 توالياً لفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، فحقق أفضل بداية منذ موسم 2015-2016 حين افتتح غولدن ستايت ووريورز الموسم بتحقيقه 21 فوزاً متتالياً في انطلاقة موسم دوري السلة الأميركية للمحترفين.

وفرض النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 26 نقطة، وتقدم ستة لاعبين في صفوف فريقه أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة، وواصل غلجيوس-ألكسندر المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، سلسلة المباريات التي يسجل فيها 20 نقطة على الأقل للمباراة الـ93 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة في التاريخ خلف ويلت تشامبرلاين الذي حقق 126 مباراة متتالية بين أكتوبر/تشرين الأول 1961 ويناير/كانون الثاني 1963، متجاوزاً سلسلة أخرى لتشامبرلاين بلغت 92 مباراة بين فبراير/شباط 1963 ومارس/آذار 1964. في وقت أضاف لاعب الارتكاز تشيت هولمغرين 19 نقطة و9 متابعات و3 تصديات، إضافة إلى سرقة واحدة لصالح ثاندر الذي افتتح الربع الأخير بسلسلة من 8 نقاط دون رد، حاسمة مواجهة مثيرة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين 15 مرة.

وفي مواجهة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حقق فريق أتلانتا هوكس فوزاً مثيراً على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (142-134)، بعد وقتين إضافيين، مفسداً عودة نجم أصحاب الأرض جويل إمبيد من غياب دام تسع مباريات بسبب الإصابة. وقاد جونسون فريقه برصيد 41 نقطة و14 متابعة، وأضاف نيكيل ألكسندر-ووكر 34 نقطة، في وقت سجل تايريس ماكسي 44 نقطة لصالح فيلادلفيا، بينها سلة فرضت التمديد، فيما أحرز إمبيد 18 نقطة في أول ظهور له منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.