تابع فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر انطلاقته القوية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين لموسم 2025-2026، وذلك إثر تحقيقه لفوز جديد على حساب نادي أتلانتا هوكس، ليُتابع المُتوج بلقب الموسم الماضي بدايته المثالية في الموسم الجديد.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه أتلانتا هوكس (117-100)، فجر الأحد، في مواجهة شهدت إصابة نجم الفريق شيت هولمغرين، إثر معاناته ألماً حادّاً على مستوى الظهر، ولكنه رفض مغادرة أرض الملعب، ليُحقق ثنائية مزدوجة في المواجهة ويُساهم في تحقيق فريقه لفوز جديد في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين لموسم 2025-2026.

وحقق ثاندر انتصاره الثالث توالياً منذ بداية الموسم، ليؤكد مساعيه في تحقيق إنجاز نادر بالحفاظ على اللقب، وأُدرج اسم هولمغرين ضمن قائمة اللاعبين المشكوك في مشاركتهم قبل اللقاء، وقضى وقتاً في تدليك ظهره في أثناء توقف اللعب، لكنه لعب رغم الألم ليحقق أكبر عدد من النقاط له هذا الموسم بتسجيل 31 نقطة في المباراة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة أمام منافسه. كما سجل النجم شاي جيلغيوس-ألكسندر 17 من أصل 30 نقطة له في المباراة في الربع الثالث، وتصدر نيكيل ألكسندر-ووكر قائمة مسجلي النقاط في فريق أتلانتا هوكس بـ 17 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت فجر الأحد أيضاً، سجل جمال موراي 23 نقطة وحقق نيكولا يوكيتش ثاني ثلاثية مزدوجة توالياً في بداية الموسم، ليقودا دنفر ناغتس إلى الفوز (133-111)، على ضيفه فينكس صنز، وأنهى يوكيتش المباراة بتسجيل 14 نقطة وصنع 15 تمريرة حاسمة لزملائه واستحوذ على 14 كرة مرتدة.

وكان جوش جيدي أكثر لاعب إحرازاً للنقاط في شيكاغو بولز برصيد 21 نقطة، ليساهم في فوز فريقه (110-98) على مضيفه أورلاندو ماجيك، ليحقق انتصاره الثاني توالياً، كما شهدت الجولة فوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بصعوبة (125-121)، على ضيفه تشارلوت هورنتس، وانتصر ممفيس غريزليز (128-103) على ضيفه إنديانا بيسرز.