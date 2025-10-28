السلة الأميركية: ثاندر يواصل انتصاراته في رحلة الدفاع عن اللقب

- حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الرابع توالياً بفضل أداء أيزياه هارتنشتاين وشاي غلجيوس-ألكسندر، بينما قاد فيكتور ويمبانياما سان أنتونيو سبيرز لفوز رابع متتالي بتسجيله 24 نقطة و15 متابعة. - فاز شيكاغو بولز على أتلانتا هوكس بفضل آيو دوسونمو وجوش غيدي، بينما قاد تايريز ماكسي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لفوز ثالث متتالي بتسجيله 43 نقطة ضد أورلاندو ماجيك. - حقق بوسطن سلتيكس فوزه الأول بفضل أنفيرني سيمونز وبايتون بريتشارد، وواصل دنفر ناغتس تألقه بفوز ثانٍ بفضل نيكولا يوكيتش وجمال موراي، بينما تغلب يوتا جاز على فينيكس صنز بفضل 51 نقطة من لاوري ماركانن.

حافظت فرق أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنتونيو سبيرز وشيكاغو بولز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سجلها المثالي في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فجر اليوم الثلاثاء، بفضل سلسلة من الانتصارات، التي ستشعل المنافسة على اللقب.

وحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الرابع توالياً، بعدما صمد في وجه انتفاضة مُضيفه مافريكس، منهياً اللقاء (101-94)، بعدما كان متقدماً بفارق 22 نقطة في مواجهة لم يتخلف خلالها منذ صافرة البداية، إذ بدا حامل اللقب في طريقه لفوز سهل، فقد كان متقدماً (93-74)، قبل أن يسجل مافريكس 13 نقطة متتالية دون أي رد للضيوف، الذين وجدوا أنفسهم على بُعد نقطة فقط من أصحاب الأرض، بعد سلة من دانجيلو راسل قبل 54 ثانية على النهاية. لكن أيزياه هارتنشتاين، الذي كان صاحب السلتين الوحيدتين لفريقه في آخر 8.28 دقائق من المباراة، وسّع الفارق إلى ثلاث نقاط في آخر 33 ثانية، ثم سجل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر رميتين حرتين، وأتبعه تشيت هولمغرين بمثلهما، ليذهب الفوز في نهاية المطاف لصالح حامل اللقب، أوكلاهوما سيتي ثاندر.

من جهته، واصل النجم الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، عودته الرائعة، مؤكداً تعافيه من الجلطة الدموية في كتفه، التي أبعدته عن الملاعب منذ فبراير/ شباط الماضي، وذلك بقيادته سبيرز إلى فوز رابع توالياً في مستهل الموسم بتسجيله 24 نقطة مع 15 متابعة، في الفوز على تورونتو رابتورز (121-103). ونجح العملاق الفرنسي في سبع من محاولاته الثماني وفي جميع رمياته الحرة العشر، وساهم ستيفون كاسل بـ 22 نقطة، وهاريسون بارنز بـ 18، ليصبح سبيرز على بُعد فوز من تحقيق أفضل بداية موسم في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب، آخرها عام 2014.

وبعدما افتتح الموسم بفوز، مُني رابتورز بهزيمته الثالثة توالياً، رغم جهود لاعبيه آر دجاي باريت (25 نقطة) وكولين موراي-بويلز (19)، فيما سجل آيو دوسونمو 21 نقطة والأسترالي جوش غيدي 18 مع 13 متابعة في الفوز الثالث توالياً لبولز، والذي تحقق على حساب ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة (128-123)، بعدما كان متخلفاً بفارق 13 نقطة. وتألق تايريز ماكسي وسجل 43 نقطة، بينها ثمان توالياً خلال فترة حاسمة من الربع الأخير، ليقود سيكسرز لفوزه الثالث توالياً في مستهل الموسم، وذلك على حساب ضيفه أورلاندو ماجيك (136-124)، في ظل غياب نجمه جويل إمبيد، الذي شارك في المباراتين الأوليين، لكنه خلد إلى الراحة ضمن خطة التعافي من العملية الجراحية في ركبته اليسرى.

كما حقق بوسطن سلتيكس فوزه الأول، والذي جاء على حساب مضيفه نيو أورليانز بيليكانز (122-90)، بفضل أنفيرني سيمونز وبايتون بريتشارد، إذ سجل الأول ست ثلاثيات، وأنهى المباراة بـ 25 نقطة وساهم الثاني بـ 18 نقطة، في لقاء حسمه الضيوف في الربع الأخير، حين سجلوا 31 نقطة مقابل أربع فقط لأصحاب الأرض في آخر 9.14 دقائق. وتألق الكندي جمال موراي بتسجيله 23 من نقاطه الـ 43 في الربع الثالث، وحقق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمباراة الثالثة توالياً في بداية الموسم بتسجيله 25 نقطة مع 19 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وذلك في الفوز الثاني لفريقهما دنفر ناغتس في ثلاث مباريات، وجاء على حساب مضيفه مينيسوتا تمبروولفز (127-114)، في لقاء افتقد خلاله الأخير نجمه أنتونيو إدواردز، الذي سيغيب أسبوعاً على الأقل، بسبب إصابة عضلية.

وبدوره، مُني لوس أنجليس ليكرز بهزيمته الثانية في رابع مباراة، وجاءت على يد ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز (108-122)، وبفضل 51 نقطة، بينها سبع في الشوط الإضافي، و14 متابعة من الفنلندي لاوري ماركانن، وحقق يوتا جاز فوزاً مثيراً على ضيفه فينيكس صنز (138-134)، بعد التمديد. وبات لوري ماركانن أول لاعب من جاز يصل إلى الخمسين نقطة أو أكثر في الموسم المنتظم، منذ أن سجل الأسطورة كارل مالون 56 ضد غولدن ستايت ووريورز في السابع من إبريل/ نيسان 1998.