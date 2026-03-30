- قاد شاي غيلغيوس-ألكسندر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 111-110، مسجلاً 30 نقطة، ليواصل سلسلة تسجيله 20 نقطة أو أكثر في 135 مباراة متتالية. - تأهل بوسطن سلتيكس للأدوار الإقصائية للمرة الـ12 توالياً بفوزه على شارلوت هورنتس 114-99، بفضل تألق جايسون تايتوم الذي سجل 32 نقطة، ليصبح النادي الأكثر تتويجاً في الدوري بـ18 لقباً. - حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الخامس توالياً على ميلووكي باكس 127-113، بينما قاد كيفن دورانت هيوستن روكتس للفوز على بيليكانز 134-102، ليحتل روكتس المركز الخامس في المنطقة الغربية.

حقق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً مهماً على منافسه نيويورك نيكس في دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة نجمه الكندي، شاي غيلغيوس-ألكسندر، في جولة شهدت تأهل فريق بوسطن سلتيكس إلى الأدوار الإقصائية لموسم جديد.

وحسم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر مباراته أمام فريق نيويورك نيكس بالفوز (111-110)، فجر الاثنين، ليُحقق فوزاً جديداً في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل النجم الكندي، شاي غيلغيوس-ألكسندر، 30 نقطة في المواجهة، ليواصل أفضل لاعب في الموسم الماضي والمرشح للاحتفاظ به هذا الموسم، تألقه ومدد سلسلته القياسية بتسجيل 20 نقطة أو أكثر إلى 135 مباراة متتالية.

في المقابل، أضاف جايلن ويليامز 22 نقطة، في حين التقط إيزاياه هارتنشتاين 13 متابعة، فرفع حامل اللقب سجله إلى 59 فوزاً مقابل 16 خسارة، متقدماً بـ2.5 مباراة على سان أنتونيو سبيرز مطارده المباشر على صدارة المنطقة الغربية، في وقت مُني نيويورك نيكس الذي قاده جايلن برونسون بـ32 نقطة، بخسارته الـ27 مقابل 48 فوزاً في المركز الثالث للمنطقة الشرقية.

وفي المباراة الثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، أكد بوسطن سلتيكس تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الـ12 توالياً، وهي أطول سلسلة حالية في الدوري، بفضل فوزه الكبير على مضيفه شارلوت هورنتس (114-99)، ويُدين سلتيكس بفوزه الـ50 في 74 مباراة حتى الآن هذا الموسم، إلى جايسون تايتوم الذي سجل 32 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، وأضاف بايتون بريتشارد 28 نقطة. وبات سلتيكس النادي الأكثر تتويجاً في الدوري برصيد 18 لقباً بفارق لقب واحد أمام لوس أنجليس ليكرز، على بُعد أربع انتصارات من ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية.

وفي ميلووكي، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الخامس تواليًا وكان على حساب مضيفه باكس (127-113) بفضل 28 نقطة للبديل الكندي بينيديكت ماثورين و20 نقطة من كواهي لينارد، وكان غاري ترينت أفضل مسجل في صفوف باكس، بطل عام 2021، بتسجيله 36 نقطة دون أن يجنب فريقه الذي سيغيب عن الأدوار الإقصائية هذا الموسم، الخسارة التي أبقته في المركز الـ11 في منافسات المنطقة الشرقية.

وفي نيو أورليانز، قاد كيفن دورانت هيوستن روكتس إلى فوز كبير على بيليكانز (134-102)، بتسجيله 20 نقطة، في مباراة كان نجمها التركي ألبيرين شينغون الذي سجّل 36 نقطة. ويحتل روكتس المركز الخامس في المنطقة الغربية برصيد 45 فوزًا و29 خسارة مقابل 25 فوزًا و51 خسارة لفريق بيليكانز صاحب المركز الـ12 في المنطقة نفسها.