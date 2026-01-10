السلة الأميركية: ثاندر يهزم غريزليز وليكرز يسقط أمام باكس

- قاد جايلن وليامز وكيرنيتش وليامز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوز مثير على ممفيس غريزليز بنتيجة 117-116، رغم الغيابات البارزة مثل شاي غلجيوس-ألكسندر، ليواصل ثاندر سلسلة انتصاراته على غريزليز إلى 16 مباراة. - تألق يانيس أنتيتوكونمبو في فوز ميلووكي باكس على لوس أنجليس ليكرز 105-101، حيث لعب دوراً حاسماً بصد كرة ليبرون جيمس في اللحظات الأخيرة، بينما أضاف لوكا دونتشيتش 24 نقطة. - تجاوز كيفن دورانت الأسطورة ويلت تشامبرلين ليصبح سابع أفضل مسجل في تاريخ الدوري، رغم خسارة فريقه هيوستن روكتس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-111.

قاد اللاعب جايلن وليامز وزميله كيرنيتش وليامز فريقهما أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، إلى فوزٍ مثيرٍ على حساب ممفيس غريزليز اليوم السبت، بنتيجة 117-116، بعدما سجل الأول 26 نقطة والثاني 21 نقطة، ليقلبا تأخر فريقهما بفارق 21 نقطة إلى انتصارٍ مثيرٍ للغاية، رغم الغيابات التي ضربت الفريق بسبب الإصابة، وعلى رأسها أفضل لاعب في الدوري الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، ولاعب الارتكاز تشيت هولمغرين.

وكان جارين جاكسون، برصيد 23 نقطة، الأفضل في الفريق الخاسر، مع استمرار غياب جا مورانت عن التشكيلة، وسط حديثٍ عن إمكانية رحيله عن الفريق، حيث يدرس بعض الخيارات المتاحة على الطاولة، مع الإشارة إلى أنّ ثاندر مدد ​سلسلة انتصاراته على غريزليز إلى ​16 مباراةً، الذي لم يتذوق طعم الفوز منذ السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وفي لقاءٍ آخر، ألحق ميلووكي باكس الهزيمة بنظيره لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 105-101، بعدما تألق في صفوفه كلّ من كيفن بورتر جونيور بـ22 نقطةً، واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ21 نقطةً، الذي لعب دوراً حاسماً في المواجهة، بصدّه في الثواني الأخيرة كرةً حاسمة من المخضرم ليبرون جيمس، إلى جانب خطفه تمريرة منه ليؤمّن الانتصار، مع العلم أنّ اللاعب الملقب بالملك أحرز 26 نقطة، بينما أضاف السلوفيني لوكا دونتشيتش 24 نقطة.

ومن جانبٍ آخر، عاش كيفن دورانت ليلةً استثنائية وعصيبة في الوقت عينه، فبعد ضمن تجاوزه الأسطورة ويلت تشامبرلين، ليُصبح سابع أفضل مسجلٍ في تاريخ الدوري، وإحرازه 30 نقطةً، انقاد فريقه هيوستن روكتس لهزيمةٍ أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 105-111. وفي بقية المباريات، قاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريورز للفوز على سكرامنتو كينغز بنتيجة 137-107، بعد تسجيله 27 نقطة و10 تمريراتٍ حاسمة، وبوسطن سلتيكس على حساب تورنتو رابتورز 125-117، ولوس أنجليس كليبرز على بروكلن نتس 121-105.