السلة الأميركية: ثاندر يهزم سبيرز ويقترب من نهائي الدوري

- قاد شاي جيلجيوس ألكسندر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 127-114 بتسجيله 32 نقطة، ليقترب الفريق من نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. - ساهم جاريد ماكين بـ20 نقطة في أول مشاركة له كأساسي، بينما أضاف شيت هولميغرون 16 نقطة و11 متابعة، ليحقق ثاندر تقدمًا 3-2 في نهائي القسم الغربي. - سجل ستيفون كاسل 24 نقطة لسبيرز، وتقام المباراة السادسة في سان أنطونيو، بينما ينتظر نيويورك نيكس الفائز لمواجهته في النهائيات.

تمكن النجم الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر من تسجيل 32 نقطة، ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى تحقيق الفوز على منافسه العنيد فريق سان أنطونيو سبيرز، بنتيجة (127-114)، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، ليصبح ثاندر على بعد انتصار واحد فقط من العودة إلى نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جاريد ماكين 20 نقطة في أول مشاركة له كأساسي بالأدوار الإقصائية، بعدما حصل على الفرصة في ظل غياب جالين ويليامز وأجاي ميتشل، ليساهم في تقدم حامل اللقب أوكلاهوما سيتي بنتيجة (3-2)، في نهائي القسم الغربي، فيما أحرز شيت هولميغرون 16 نقطة و11 متابعة لفريق ثاندر، وأنهى إيزياه هارتنشتاين المباراة بـ12 نقطة و15 متابعة.

في المقابل، سجل ستيفون كاسل 24 نقطة لفريق سبيرز، وأضاف جوليان شامبين 22 نقطة وفيكتور ويمبانياما 20 نقطة، فيما أحرز كيلدون جونسون 15 نقطة لفريق سبيرز بعدما شارك من على مقاعد البدلاء، وتقام المباراة السادسة في سان أنطونيو. وإذا احتاج الفريقان لمباراة سابعة، سيلعبان في أوكلاهوما يوم السبت المقبل.

وبينما تقترب هذه المواجهة من نهايتها فإن فريق نيويورك نيكس، الذي اكتسح غريمه كليفلاند كافالييرز 4-0، ينتظر الفائز منها، حيث ستكون المباراة الأولى في نهائيات دوري كرة السلة يوم 3 يونيو/حزيران القادم، على أن تنطلق السلسلة في مدينة الفريق المتأهل من القسم الغربي.