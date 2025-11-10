السلة الأميركية: ثاندر يقلب تأخره إلى فوز على غريزليز

- قلب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر تأخره بفارق 19 نقطة إلى فوز مثير على ممفيس غريزليز (114-100)، بفضل تألق شاي غلجيوس-ألكسندر الذي سجل 35 نقطة، ليعزز رصيده إلى عشرة انتصارات في دوري السلة الأميركية. - قاد كيفن دورانت فريقه هيوستن روكتس للفوز على ميلووكي باكس (122-115) بتسجيله 31 نقطة، بينما أضاف ألبيرين سينغون 23 نقطة، ليعود الفريق إلى الانتصارات بعد خسارته الأخيرة. - عزز نيويورك نيكس رصيده إلى ستة انتصارات متتالية بفوزه الساحق على بروكلين نتس (134-98)، بينما قاد كيد كانينغهام ديترويت بيستونز لفوز مثير على سيفنتي سيكسرز (111-107) بتسجيله 26 نقطة.

نجا فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر من الخسارة في مواجهة فريق ممفيس غريزليز، بعد أن قلب تأخره بفارق 19 نقطة إلى فوز مهم ومثير في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليُعزز رصيده بوصفه أفضل فريق في الموسم الحالي بعشرة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

وفاز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام منافسه ممفيس غريزليز (114-100)، فجر الاثنين، ليُتابع عروضه القوية في دوري السلة الأميركية محققاً فوزه العاشر حتى الآن، وسجّل اللاعب الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر 13 من نقاطه الـ 35 في الربع الثالث ليقلب ثاندر تأخره إلى تقدم، في طريقه لتحقيق الفوز أمام الفريق الذي أطاح به من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي قبل أن يحرز اللقب.

وأضاف نجم المواجهة غلجيوس-ألكسندر إلى رصيده سبع متابعات وست تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، في حين أضاف اللاعبان شيت هولمغرين وأغاي ميتشل 21 نقطة لكل منهما في المواجهة، في المقابل، كان غارين جاكسون جونيور أفضل مسجّل لغريزليز بـ 17 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف جا مورانت 11 نقطة مع ثلاث متابعات وثماني كرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية، قاد كيفن دورانت فريقه هيوستن روكتس للفوز على ميلووكي باكس (122-115) بتسجيله 31 نقطة، في وقت أضاف كل من التركي ألبيرين سينغون 23 نقطة مع 11 متابعة وجباري سميث جونيور وريد شيبارد 16 نقطة لمصلحة روكتس، الذي استعاد توازنه بعد خسارته من سان أنتونيو سبيرز يوم الجمعة الماضي والتي أنهت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، وأنهى دورانت اللقاء بعد أن سجل 11 تسديدة من أصل 15، مضيفاً أيضاً إلى رصيده سبع تمريرات حاسمة.

وفي نيويورك، عزّز فريق نيويورك نيكس رصيده على أرضه إلى ستة انتصارات بالعلامة الكاملة عقب فوزه الساحق على بروكلين نتس (134-98)، وسجّل لاعب ديترويت بيستونز، كيد كانينغهام، 26 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه لفوزه السادس توالياً على سيفنتي سيكسرز (111-107) في فيلادلفيا، وأحرز كانينغهام ثنائيته المزدوجة "دابل-دابل" السادسة هذا الموسم، بعد أن تخطى بدايته البطيئة مسجلاً 24 نقطة في النصف الثاني ليعوّض بيستونز تأخره الذي وصل إلى 13 نقطة.