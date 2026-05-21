السلة الأميركية: ثاندر يعادل سبيرز (1-1) في نهائي الغرب

- قاد شاي غلجيوس-ألكسندر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على سان أنتونيو سبيرز (122-113) في نهائي المنطقة الغربية، مسجلاً 30 نقطة و9 تمريرات حاسمة، ليعادل السلسلة (1-1) بعد خسارة المباراة الأولى. - شهدت المباراة احتكاكات بدنية قوية، حيث غادر جايلن وليامس وديلان هاربر الملعب بسبب الإصابة، بينما تعرض البلجيكي أجاي ميتشل لإصابة في أواخر المباراة. - واجه فيكتور ويمبانياما من سبيرز تحديات دفاعية قوية من ثاندر، مسجلاً 21 نقطة و17 متابعة، بعد تألقه في المباراة الأولى.

عادل فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين في الموسم الماضي السلسلة أمام سان أنتونيو سبيرز (1-1)، في نهائي المنطقة الغربية، في المواجهة التي قدم فيها النجم، شاي غلجيوس-ألكسندر، مستوى استثنائياً على أرض الملعب وساهم في صناعة هذا الفوز.

وسجل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري للعام الثاني توالياً، 30 نقطة وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، للفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز (122-113)، فجر الخميس، في نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليُعادل السلسلة (1-1)، وبعدما سجل 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة خلال خسارة ثاندر في مستهل مباريات السلسلة أمام سبيرز الاثنين الماضي (115-122)، رفع شاي من مستواه في المباراة الثانية بتسجيله 30 نقطة وأضاف إليها تسع تمريرات حاسمة وأربع متابعات وصدتين وسرقة.

وفي ليلة اتسمت بالاحتكاك البدني الشديد، غادر كل من جايلن وليامس (سبع نقاط) من ثاندر وديلان هاربر (12 نقطة) من سبيرز الملعب بسبب الإصابة، وعانى وليامس مجدداً من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية والتي تسببت في غيابه عن ست مباريات في الأدوار الإقصائية، وفي أواخر المباراة، تعرض ثاندر لنكسة جديدة باصابة البلجيكي أجاي ميتشل (عشر نقاط).

في المقابل، وجد الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي تعملق في المباراة الأولى مع سبيرز بتسجيله 41 نقطة و24 متابعة، نفسه هذه المرة في صراع دائم مع الألماني إيزايا هارتنشتاين، كما تعرض لمراقبة مزدوجة من دفاع ثاندر العدواني، أنهى اللاعب صاحب الطول الفارع (2.24 متر) اللقاء مع 21 نقطة و17 متابعة وست تمريرات حاسمة وأربع صدات.