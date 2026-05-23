السلة الأميركية: ثاندر يتقدم سبيرز 2-1 في نهائي الغربية

تقدم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه سان أنتوني سبيرز (2-1)، في نهائي المنطقة الغربية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، في المواجهة التي قدم فيها النجم الأول غلجيوس ألكسندر مستوى مُميزاً وساهم في صناعة هذا الفوز.

وحسم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر المواجهة أمام سانت أنتونيو سبيرز (123-108)، فجر السبت، ليتقدم في سلسلة المباراة النهائية للمنطقة الغربية (2-1)، وقاد غلجيوس-ألكسندر، الحائز مرتين جائزة أفضل لاعب في الدوري، عرضاً هجومياً متكاملاً جديداً لحامل للقب، الذي شهد تسجيل أربعة لاعبين من دكة البدلاء أرقاماً مزدوجة، ليؤمّن فوزاً مهماً خارج الديار ويستعيد من خلاله أفضلية الأرض.

وتصدر جاريد مكاين مسجلي دكة بدلاء فريق أوكلاهوما سيت ثاندر برصيد 24 نقطة، في وقت سجّل جايلين وليامس خمس رميات ثلاثية ضمن مساهمته البالغة 18 نقطة، في حين كان النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما أفضل مسجل في صفوف فريق سان أنتونيو سبيرز برصيد 26 نقطة، بينما أضاف زميله ديفين فاسيل 20 نقطة في المواجهة.

وشهدت المواجهة بين ثاندر وسبيرز إثارة كبيرة منذ البداية، إذ تقدم سبيرز (15-صفر)، وسرعان ما استعاد ثاندر، الذي بدا مصدوماً، توازنه وقلّص الفارق إلى (31-29) مطلع الربع الثاني، قبل أن تمنح ثلاثية رائعة من غلجيوس-ألكسندر التقدم للضيوف، ثم وسّع أوكلاهوما سيتي الفارق إلى (58-51) مع نهاية الشوط الأول بعد تفوقه على سان أنتونيو (32-20) في الربع الثاني، بفضل عشر نقاط لكل من أجاي ميتشل وأليكس كاروسو.

وتصاعد التوتر الذي كان يختمر طوال أول مباراتين من السلسلة في مطلع الربع الثالث، عندما دفع ميتشل ستيفون كاسل في أثناء قفز جناح سبيرز لتسجيل سلة، وانزلق كاسل خارج الملعب، قبل أن يدخل زميله ديفين فاسيل في مشادة مع ميتشل، ما أشعل عراكاً جماعياً، وفي تلك اللحظة كان أوكلاهوما سيتي ثاندر بنى تقدماً جيداً من عشر نقاط بواقع (67-57)، وواصل الضغط ليتقدم (95-84) قبل دخول الربع الأخير، ليواصل ثاندر بعد ذلك عرضه الهجومي القوي مُحافظاً على التقدم المريح حتى نهاية المواجهة.