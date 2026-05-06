السلة الأميركية.. ثاندر حامل اللقب يهزم ليكرز

- أوكلاهوما سيتي ثاندر يبرز كمرشح قوي للاحتفاظ بلقب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة بعد فوزه على لوس أنجليس ليكرز 108-90، بفضل الأداء الجماعي وتفوق تشيت هولمغرين وشاي غلجيوس-ألكسندر. - ليبرون جيمس يسجل 27 نقطة، لكن الأخطاء المتكررة لليكرز تعيق محاولاتهم لتغيير مجريات اللقاء أمام ثاندر الذي يفرض أسلوبه بصلابة. - ديترويت بيستونز يحقق فوزاً مهماً 111-101 على كليفلاند كافالييرز، بقيادة كايد كانينغهام الذي سجل 23 نقطة، مما يمنحهم أفضلية في بداية السلسلة.

شهدت مواجهات نصف نهائي المنطقتين في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة اليوم الأربعاء، انطلاقة مقنعة لحامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي فرض نفسه مبكراً مرشحاً بارزاً للاحتفاظ بتاجه، بعدما حقق فوزاً صريحاً على لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 108-90، في مباراة عكست الفارق في الجاهزية والتركيز، خصوصاً في الشوط الثاني حيث تراجع أداء ليكرز بشكل ملحوظ رغم بداية متوازنة.

وظهر التفوق الجماعي لثاندر من خلال تنوع الحلول الهجومية وصلابة الدفاع، مع تألق تشيت هولمغرين الذي سجل 24 نقطة وأضاف 12 متابعة، فيما واصل النجم الكندي المتوج بجائزة أفضل لاعب الموسم الماضي شاي غلجيوس-ألكسندر قيادة الفريق بإيقاع ثابت رغم أنّه اكتفى بـ18 نقطة وست تمريرات حاسمة، مؤكداً أن فريقه يعرف كيف يفرض أسلوبه على المنافسين. في المقابل، لم تكن محاولات ليبرون جيمس كافية لتغيير مجريات اللقاء رغم تسجيله 27 نقطة (الأفضل خلال المواجهة)، في ظل أخطاء متكررة كلفت فريقه كثيراً أمام خصم لا يمنح فرصاً مجانية.

رياضات أخرى السلة الأميركية: تمبرولفز يتفوق على سبيرز ونيكس يواصل كتابة التاريخ

وفي المنطقة الشرقية، افتتح ديترويت بيستونز السلسلة أمام كليفلاند كافالييرز بفوز مهم 111-101، في مباراة أظهرت شخصية قوية للفريق وقدرته على التعامل مع تقلبات اللقاء، ورغم عودة كليفلاند وتقليص الفارق في الشوط الثاني، نجح بيستونز في استعادة السيطرة في الربع الأخير، مستفيداً من الأداء الجماعي وتوزيع النقاط على أكثر من لاعب.

وقاد كايد كانينغهام فريقه بفعالية هجومية بعدما أحرز 23 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، ما منح ديترويت أفضلية مهمة في بداية السلسلة، خصوصاً بعد تجربة صعبة في الدور السابق أمام أولاندو ماجيك. في المقابل، لم تكن نقاط دونوفان ميتشل ورفاقه كافية لتفادي الخسارة.