السلة الأميركية: توقف سلسلة انتصارات فريق سبيرز عند 11

- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنتونيو سبيرز للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 114-89 في دوري السلة الأميركية، مسجلاً 25 نقطة و13 متابعة، بعد سلسلة انتصارات متتالية في فبراير. - رغم الأداء القوي، عانى سبيرز من ضعف في الرميات الثلاثية بنسبة نجاح 27.3% وخسر الكرة 22 مرة، بينما تألق جايلن برونسون وميكال بريدجز في صفوف نيكس. - تراجع سبيرز في ملاحقة أوكلاهوما سيتي ثاندر، الذين فازوا على دالاس مافريكس بفضل أداء شاي غلجيوس-ألكسندر المميز.

توقفت سلسلة انتصارات فريق سان أنتونيو سبيرز بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي قدم مباراة استثنائية على أرض الملعب في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعد قمة مثيرة وحماسية أمام منافسه فريق نيويورك نيكس.

وحسم فريق سان أنتونيو سبيرز الفوز أمام منافسه فريق نيويورك نيكس في قمة دوري السلة الأميركية للمحترفين، بالفوز (114-89)، فجر الاثنين، ووفت المواجهة بين ثاني المنطقة الغربية وثالث الشرقية بجميع وعودها، بعد بداية نارية أمام جماهير ملعب "ماديسون سكوير غادرن"، حيث عوّض ويمبانياما ظهوره بصورة متواضعة في مباراتيه الأخيرتين، بتسجيله 25 نقطة، أضاف إليها 13 متابعة وتمريرتين حاسمتين وأربع صدات.

ووصل ويمبانياما وسبيرز إلى نيويورك مفعمين بالثقة، بعد إنهاء شهر شباط/ فبراير من دون خسارة، في أطول سلسلة انتصارات لهم منذ تحقيق 13 فوزاً متتالياً في موسم 2015-2016، وتقدّم سبيرز سريعاً بفارق 12 نقطة بقيادة الفرنسي الفارع الطول (2.26 متر)، لكنّ الفريق المضيف أنهى الربع الأول بقوة، وأعاد الكرّة في الثاني مسجلاً 26 نقطة مقابل نقطتين فقط للفريق الزائر الذي لم يتمكن من قلب النتيجة، فحقق أدنى معدل له من النقاط هذا الموسم.

ولم يكن النجاح حليف سبيرز من الرميات الثلاثية، حيث سجّل تسع فقط من أصل 33 محاولة بنسبة نجاح بلغت 27.3%، كما فشل في الردّ على الطاقة التي قدمها نيكس وتحديداً في الناحية الدفاعية، إذ خسر الكرة 22 مرة، منها سبع نقاط من ويمبانياما ابن الـ22 عاماً، وبرز جايلن برونسون في صفوف نيكس بتسجيله 24 نقطة، فيما كان زميله ميكال بريدجز الأفضل برصيد 25 نقطة بفضل رمياته الثلاثية البعيدة الدقيقة (خمس من أصل تسع نقاط). كما ظهر البديل اللاعب المبتدئ الفرنسي محمد ديارا (20 عاماً) بصورة متألقة حيث سجل 14 نقطة والتقط 4 متابعات لمصلحة نيكس، في وقت أضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 12 نقطة واستحوذ على 14 متابعة من بين ستة لاعبين سجلوا عشر نقاط أو أكثر.

وتراجع سان أنتونيو، صاحب المركز الثاني، في ملاحقته لملوك الغرب أوكلاهوما سيتي ثاندر، حاملي اللقب والفائزين على مضيفهم دالاس مافريكس (100-87)، ويُدين أوكلاهوما سيتي ثاندر بفوزه الـ47 فوزاً في 63 مباراة إلى نجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الذي سجل 30 نقطة، واقترب أكثر من رقم ويلت تشامبرلاين لأطول سلسلة مباريات برصيد 20 نقطة أو أكثر.