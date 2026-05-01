السلة الأميركية: تمبروولفز يقصي ناغتس ويتأهل مع نيكس

نجح فريق مينيسوتا تمبروولفز بالإطاحة بمنافسه دنفر ناغتس ونجمه الصربي من الدور الأول لـ"بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما فرض فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز التعادل في سلسلته أمام بوسطن سلتيكس (3-3)، فجر اليوم الجمعة.

وضرب تمبروولفز، الذي أنهى الموسم المنتظم في المركز السادس، موعداً نارياً مع سان أنتونيو سبيرز في نصف نهائي المنطقة الغربية، بعدما حقّق فوزاً مريحاً (119-98)، ليحسم السلسلة (4-2)، أمام دنفر الثالث، رغم أن النجم الصربي نيكولا يوكيتش كان أبرز هدّافي المباراة بـ28 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز على تمبروولفز، الذي خاض اللقاء من دون نجمه أنتوني إدواردز.

من جهته، اكتسح نيكس نظيره أتلانتا هوكس بنتيجة (140-89)، ليضمن عبوره، حيث سجّل نيكس أكبر عدد من النقاط وأكبر فوز له في مباراة إقصائية، ضارباً موعداً في نصف النهائي مع الفائز بين سلتيكس وسيكسرز اللذين يتعادلان حاليا 3-3 عقب فوز الأخير. وحسم نيكس فوزه بالسلسلة (4-2) بطريقة رائعة، حيث بلغ الفارق عتبة الـ61 نقطة قبل أن يريح نجومه في الربع الأخير (106-93)، ويعد فارق الـ47 نقطة عند نهاية النصف الأول (83-36) الأكبر على الإطلاق في مباراة ضمن الـ"بلاي أوف".

كما فرض فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز مباراة سابعة حاسمة بعد فوزه على سلتيكس في فيلادلفيا (106-93)، حيث يُعد هذا الفوز الثاني تواليا لسيكسرز، بعد أن كان متأخراً في السلسلة (1-3)، وكان تايريز ماكسي أفضل مسجّل بـ30 نقطة، وأضاف بول جورج 23 نقطة، فيما حقّق جويل إمبيد أفضل لاعب في موسم 2023، 19 نقطة مع عشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة. وهذه المواجهة هي الـ23 بين الفريقين في الأدوار النهائية بين خصمين تاريخيين، وهو رقم قياسي.