السلة الأميركية: تمبرولفز يتفوق على سبيرز ونيكس يواصل كتابة التاريخ

05 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:09 (توقيت القدس)
لقطة من لقاء سان أنطونيو وتمبروولفز، 5 مايو 2026 (رونالد كورتيس/Getty)
- قاد أنتوني إدواردز فريق مينيسوتا تمبرولفز للفوز على سان أنطونيو سبيرز 104-102، بتسجيله 18 نقطة في المباراة الافتتاحية من سلسلة المواجهات في الدور قبل النهائي للمجموعة الغربية.
- فيكتور ويمبانياما سجل 11 نقطة و15 متابعة، وحقق رقماً قياسياً بـ12 تصدياً، ليصبح ثالث لاعب يحقق ثلاثية مزدوجة في الأدوار الإقصائية منذ 1973.
- غالين برونسون قاد نيويورك نيكس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 137-98، بتسجيله 35 نقطة، ليصبح نيكس أول فريق يفوز بثلاث مباريات متتالية بفارق لا يقل عن 25 نقطة.

قاد أنتوني إدواردز فريقه مينيسوتا تمبرولفز للفوز على سان أنطونيو سبيرز 104-102، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيله 18 نقطة، في المباراة الافتتاحية من سلسلة المواجهات المباشرة بينهما في الدور قبل النهائي للمجموعة الغربية، بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل فيكتور ويمبانياما 11 نقطة و15 متابعة، وحقق رقماً قياسياً في الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي للمحترفين بـ12 تصدياً (بلوك). وأصبح ثالث لاعب يحقق ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) متضمناً التصديات، منذ أن بدأ الدوري في تسجيلها موسم 1973 - 1974. وأنهى رندل المباراة مسجلاً 21 نقطة و10 متابعات لفريق تمبرولفز، وسجل هاربر 18 نقطة، كما أحرز كل من شامبين وستيفون كاسل 17 نقطة لفريق سبيرز.

وفي مباراة أخرى، سجل غالين برونسون 35 نقطة، من بينها 27 نقطة في الشوط الأول، ليقود نيويورك نيكس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 137-98، في المباراة الأولى من الدور قبل النهائي لمجموعة الشرق. وأصبح نيكس أول فريق في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي يفوز بثلاث مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية بفارق لا يقل عن 25 نقطة، مواصلاً الزخم الذي بدأه منذ منتصف الدور الأول أمام أتالانتا هوكس. وسجل أو جي أنونوبي 18 نقطة، فيما سجل كارل أنتوني تاونز وميكال بريدجز 17 نقطة، كما أضاف تاونز ست متابعات ومرر ست تمريرات حاسمة في 20 دقيقة لعبها.

