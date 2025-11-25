السلة الأميركية: بيستونز يُعادل رقمه القياسي بفوزه الـ13 توالياً

- واصل ديترويت بيستونز تألقه في دوري السلة الأميركية بفوزه على إنديانا بيسرز (122-117)، محققًا انتصاره الـ13 تواليًا ومعادلًا أطول سلسلة انتصارات في تاريخه، بفضل أداء مميز من كيد كانيننغهام وكاريس ليفرت. - عزز تورونتو رابتورز سلسلة انتصاراته إلى ثمانية بفوزه على كليفلاند كافالييرز (110-99)، بقيادة براندون إنغرام وسكوتي بارنز، ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية. - تألق كارل-أنتوني تاونز وجايلن برونسون في فوز نيكس على بروكلين نتس (113-110)، بينما قاد تايلر هيرو وكيليل وير ميامي هيت لفوز صعب على دالاس مافريكس (106-102).

تابع فريق ديترويت بيستونز عروضه القوية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، إثر فوزه على منافسه فريق إنديانا بيسرز، في وقت واصل فريق تورونتو رابتورز، وصيف بيستونز في الدوري، عروضه القوية بالتفوق على فريق كليفلاند كافالييرز.

وفاز فريق ديترويت بيستونز على منافسه إنديانا بيسرز (122-117)، فجر الاثنين، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، ليصل إلى رقم قياسي بتحقيق الفوز الـ13 توالياً، وعزّز بيستونز رصيده في صدارة المنطقة الشرقية إلى 15 فوزاً مقابل خسارتَين، معادلاً أطول سلسلة انتصارات له في تاريخه والتي حقّقها في موسمَي 2003-2004، و1989-1990، مع المفارقة أنه فاز بلقب الدوري في المناسبتَين. وساهم نجم فريق بيستونز، كيد كانيننغهام، في صناعة الفوز بتسجيله 24 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف كاريس ليفرت 19 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، وجايلن دورين 17 نقطة مع 12 متابعة للفريق الفائز.

وفي تورونتو، سجل براندون إنغرام أعلى رصيد له هذا الموسم بـ 37 نقطة وأضاف سكوتي بارنز 18 نقطة مع 11 متابعة، ليُعزز رابتورز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى ثمانية بتجاوزه كليفلاند كافالييرز(110-99). ويعيش تورونتو أطول سلسلة انتصارات له منذ موسم 2019-2020، ورفع رصيده إلى 13 فوزاً مقابل خمس خسارات، ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية، في وقت توقفت سلسلة انتصارات كليفلاند عند ثلاث مباريات بعد خسارته ليتراجع إلى 12 فوزاً مقابل سبع خسارات.

وفي بروكلين، تألق الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بـ 37 نقطة و12 متابعة وجايلن برونسون بـ 27 نقطة، ليقودا نيكس لتخطي مضيفه نتس (113-110)، رغم التألق اللافت للاعب بروكلين نواه كلاوني بـ 31 نقطة. وقاد تايلر هيرو (24 نقطة) وكيليل وير (20 نقطة و18 متابعة) فريقهما ميامي هيت لفوز صعب على دالاس مافريكس (106-102)، ليعزّز هيت سجله إلى 12 انتصاراً وستّ خسارات، محققاً في الوقت نفسه فوزه الخامس توالياً.