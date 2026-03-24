السلة الأميركية: بيستونز يوقف مسلسل انتصارات ليكرز

- قاد دانيس جنكينز فريق ديترويت بيستونز للفوز على لوس أنجليس ليكرز 113-110 بتسجيله 30 نقطة، رغم غياب النجم كايد كانينغهام، مما أوقف سلسلة انتصارات ليكرز عند تسع مباريات. - واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر سلسلة انتصاراته بتحقيق الفوز الثاني عشر توالياً على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123-103، بفضل أداء مميز من شاي غلجيوس-ألكسندر وزملائه. - تصدر ثاندر الغرب بفارق ثلاث مباريات عن سان أنتونيو سبيرز، الذي ضمن تأهله إلى البلاي أوف بفوزه الكبير على ميامي هيت 136-111، بقيادة الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

قدّم النجم دانيس جنكينز (24 عاماً)، أفضل أداء هجومي في مسيرته بتسجيله 30 نقطة قاد بها فريقه ديترويت بيستونز إلى فرملة لوس أنجليس ليكرز وإنهاء مسلسل انتصاراته عند تسع مباريات، بالفوز عليه 113-110، فجر الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي.

ولم تُخيب هذه المواجهة بين متصدر المنطقة الشرقية وليكرز الآمال، إذ نجح الأخير في العودة من تأخر بفارق 16 نقطة في الشوط الثاني ليُبقي الأنفاس محبوسة حتى الثواني الأخيرة، بعدما وضع أوستن ريفز ليكرز في المقدمة 110-109 قبل 30 ثانية من النهاية، لكن جنكينز سجّل آخر أربع نقاط لفريق بيستونز، ما جعله يحسم الفوز لفريقه.

وحاول السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي أنهى اللقاء بـ32 نقطة، إنقاذ ليكرز بثلاثية أخيرة كان يمكن أن تفرض التمديد، لكن محاولته جاءت قصيرة. وجاء فوز بيستونز على ليكرز رغم استمرار غياب نجمه كايد كانينغهام الذي يعاني من انخماص رئوي سيبعده لأجل غير مسمى، لكن جنكينز حمل الفريق على كتفيه، بالإضافة إلى مساعدة من جايلن دورين، الذي سجل 20 نقطة مع 11 متابعة، فيما ساهم دانكن روبنسون بـ12 نقطة.

ورفع ديترويت بيستونز رصيده إلى 52 فوزاً مقابل 19، مبتعداً عن بوسطن سلتيكس في صدارة الشرق بخمس مباريات، فيما مُني ليكرز بهزيمته السادسة والعشرين مقابل 46 فوزاً، في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية بفارق مباراتين عن هيوستن روكتس الرابع.

من جهته، واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه الثاني عشر توالياً، وجاء على حساب مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123-103. ولم يكن سيكسرز منافساً حقيقياً أمام متصدر الغرب، متأثراً بكثرة الإصابات في صفوفه، ما سمح للكندي شاي غلجيوس-ألكسندر ورفاقه في خلق فارق مريح منذ الربع الثاني. وسجل غلجيوس-ألكسندر 22 نقطة، في ليلة وصل خلالها ستة من لاعبي ثاندر إلى العشر نقاط أو أكثر.

وبقي ثاندر متقدماً في صدارة الغرب بفارق ثلاث مباريات أمام سان أنتونيو سبيرز الذي حقق فوزه السادس توالياً وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه ميامي هيت 136-111، ما سمح له بحسم صدارة مجموعة الجنوب الغربي، بعدما ضمن تأهله إلى الـ"بلاي أوف" بصحبة ثاندر وبيستونز. وكان الفرنسي فيكتور ويمبانياما أفضل لاعبي سبيرز بتسجيله 26 نقطة، فيما أحرز كل من ديلان هاربر وكيلدون جونسون 21 نقطة من مقاعد البدلاء.