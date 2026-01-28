- قاد كايد كانينغهام فريق ديترويت بيستونز للفوز على دنفر ناغتس (109-107) في دوري السلة الأميركية، مسجلاً 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة، رغم غياب نيكولا يوكيتش عن دنفر. - شاي غلجيوس-ألكسندر يواصل تألقه مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، مسجلاً 29 نقطة في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز (104-95)، ليقترب من رقم ويلت تشامبرلاين التاريخي. - جويل إمبيد وبول جورج يقودان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ميلووكي باكس (139-122)، حيث سجل جورج 32 نقطة بتسع ثلاثيات، وإمبيد 29 نقطة.

نجا فريق ديترويت بيستونز من الصحوة المتأخرة لفريق دنفر ناغتس في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وخطف فوزاً ثميناً، بمساهمة مباشرة من النجم كايد كانينغهام، الذي قدم مباراة مُميزة على أرض الملعب وساهم في صناعة هذا الفوز.

وخطف فريق ديترويت بيستونز فوزاً متأخراً على منافسه فريق دنفر ناغتس (109-107)، فجر الأربعاء، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بفضل نجمه كايد كانينغهام صاحب الـ22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وبدا ديترويت الذي عزز صدارته للمنطقة الشرقية برصيد 34 فوزاً في 45 مباراة، في طريقه إلى فوز مريح بعدما تقدّم بفارق 18 نقطة مطلع الربع الثاني. لكن دنفر الذي غاب عنه أربعة من أبرز لاعبيه الأساسيين، بينهم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، رفض الاستسلام وقلّص الفارق تدريجياً إلى أن أصبح على بُعد نقطة واحدة فقط (106-107) قبل أربع ثوانٍ على نهاية الربع الأخير.

وكان بإمكان نجم فريق دنفر ناغتس، جمال موراي، فرض التمديد بعدما حصل على ثلاث رميات حرّة قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت الأصلي، عندما كان ديترويت متقدّماً 109-106، إلا أنّ الكندي أهدر الرميتين، الثانية والثالثة، فخرج بيستونز فائزاً في النهاية، وواصل صحوته بفوز ثانٍ توالياً بعد خسارة أمام فريق هيوستن روكتس، فيما كان موراي أفضل مُسجِّل في صفوف ناغتس وفي المباراة برصيد 24 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة، في وقت برز فيه توبياس هاريس في صفوف الفائز بتسجيله 22 نقطة مع ثماني متابعات.

وفي منافسات المنطقة الغربية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، مدّد النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر سلسلة مبارياته بتسجيل 20 نقطة على الأقل إلى 118 مباراة متتالية، بعدما قاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز (104-95). وأعاد غلجيوس-ألكسندر فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، رافعاً رصيده إلى 38 فوزاً في 48 مباراة، وسجَّل نجم أوكلاهوما 29 نقطة مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة، مقترباً أكثر من رقم ويلت تشامبرلاين البالغ 126 مباراة متتالية بين 1961 و1963.

وفي فيلادلفيا، جمع جويل إمبيد وبول جورج 61 نقطة، وقادا سفنتي سيكسرز إلى فوز كبير على ضيفه ميلووكي باكس (139-122). وتألّق جورج من خارج القوس، مسجلاً تسع ثلاثيات في طريقه إلى 32 نقطة، في وقت أضاف فيه إمبيد 29 نقطة وتايريز ماكسي 22 نقطة. وبهذا الفوز رفع فيلادلفيا رصيده إلى 25 فوزاً في 46 مباراة، بينما مُني ميلووكي باكس الذي غاب عنه نجمه وعملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بخسارته الثالثة توالياً والـ18 في 45 مباراة.