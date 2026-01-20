السلة الأميركية: بيستونز يحسم قمة منطقة الشرقية بفارق نقطة

- قاد توبياس هاريس فريق ديترويت بيستونز للفوز على بوسطن سلتيكس بنتيجة 104-103، مسجلاً 25 نقطة، ليعزز صدارة فريقه في المنطقة الشرقية بـ31 فوزاً مقابل 10 خسارات. - تعرض نيويورك نيكس لخسارته الرابعة توالياً أمام دالاس مافريكس بنتيجة 114-97، حيث تألق ماكس كريستي بتسجيل 26 نقطة، منها 24 نقطة من خارج القوس. - أعاد شاي غلجيوس-ألكسندر فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الانتصارات بفوز كبير على كليفلاند كافالييرز 136-104، مسجلاً 30 نقطة، ليعزز صدارة فريقه في المنطقة الغربية بـ36 فوزاً.

حسم فريق ديترويت بيستونز قمة المنطقة الشرقية في دوري السلة الأميركية للمحترفين على حساب فريق بوسطن سلتيكس، في المواجهة التي قدم فيها النجم توبياس هاريس مستوى استثنائياً على أرض الملعب وساهم في صناعة الفوز في هذه الجولة.

وتفوق ديترويت بيستونز على بوسطن سلتيكس (104-103)، فجر الثلاثاء، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل النجم توبياس هاريس 25 نقطة، وانضم إلى ثلاثة زملاء تجاوزوا حاجز العشر نقاط، حيث ساهم جايلن دورن برصيد 18 نقطة وكايد كانينغهام برصيد 16 نقطة، أضيف إليها 14 تمريرة حاسمة، ليعزز ديترويت صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الـ 31 هذا الموسم مقابل عشر خسارات، متقدّماً بفارق 5.5 مباريات عن وصيفه سلتيكس الذي مُني بخسارته الـ 16 مقابل 26 فوزاً في الدوري.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تعرض فريق نيويورك نيكس، ثالث المنطقة الشرقية، لخسارته الرابعة توالياً، وجاءت أمام دالاس مافريكس (114-97)، في ملعب ماديسون سكوير غاردن، وتصدر ماكس كريستي قائمة هدافي فريق مافريكس برصيد 26 نقطة، منها 24 نقطة من خارج القوس، بينما سجل ناجي مارشال 19 نقطة وكوبر فلاغ 18 نقطة.

كما أعاد الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر بتسجيله 30 نقطة فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات بفوز ساحق على مضيفه كليفلاند كافالييرز (136-104)، وبعد يومين من تعرضه لخسارة مفاجئة أمام ميامي هيت (122-120)، ضمن أبطال الدوري عدم تكرار السيناريو ذاته أمام كافالييرز، فباستثناء فترة وجيزة في بداية الربع الأول، فرض ثاندر سيطرته طوال المباراة ليوسع الفارق في الربع الأخير مسجلاً 45 نقطة مقابل 25 لأصحاب الأرض.

ولعب تشيت هولمغرين إلى جانب شاي، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، دوراً هجومياً بارزاً بتسجيله 28 نقطة، في وقت أضاف الكندي لوغينتز دورت 18 نقطة، والبديل إيزايا جو 16 نقطة وآرون ويغينز 12 نقطة، في طريق حامل اللقب لرفع رصيده في صدارة الغربية إلى 36 فوزاً مقابل ثماني خسارات في دوري السلة الأميركية هذا الموسم. في المقابل، تألق دونوفان ميتشل مع كافالييرز بتسجيله 19 نقطة، بينما تساوى إيفان موبلي وجاريت ألين وجايلون تايسون وديأندري هانتر برصيد 16 نقطة لكل منهم.