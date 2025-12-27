السلة الأميركية: بيستونز يحتفظ بالصدارة رغم السقوط أمام يوتا

- حقق يوتا جاز فوزاً مثيراً على ديترويت بيستونز بنتيجة 131-129، بفضل تألق كييونتي جورج الذي سجل 31 نقطة، مما ساهم في كسر سلسلة خسائر يوتا، بينما حافظ بيستونز على صدارة المنطقة الشرقية رغم الخسارة. - شهدت المنافسات سقوط فرق متقدمة في المنطقة الشرقية، حيث خسر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام شيكاغو بولز، وتورونتو رابتورز أمام واشنطن ويزاردز، الذي تخلى عن المركز الأخير بفضل تألق بلال كوليبالي. - في المنطقة الغربية، استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه بفوز على بورتلاند، بينما سيغيب أوستن ريفز من لوس أنجليس ليكرز بسبب الإصابة.

سجل فريق يوتا جاز صاحب المركز الـ12 في منافسات المنطقة الغربية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، إنجازاً على أرضه إثر التفوق على فريق ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية، ومع ذلك حافظ الأخير على المركز الأول في الترتيب.

وتفوق فريق يوتا جاز على منافسه ديترويت بيستونز (131-129)، فجر السبت، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وكان كييونتي جورج أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 31 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، مانحاً الفوز ليوتا بفضل سلة قبل 2.1 ثانية من نهاية اللقاء، وحاول كايد كانينغهام قلب النتيجة برمية ثلاثية يائسة، لكنه لم ينجح في إنقاذ بيستونز الذي كان قد فاز في ثمانٍ من آخر عشر مباريات.

وإلى جانب نقاط جورج الـ31، أضاف الفنلندي لاوري ماركانن 30 نقطة للفائز، أما كانينغهام، فرغم نشاطه الكبير (29 نقطة و17 تمريرة حاسمة)، لم يتمكن من منع خسارة فريقه، ورغم هذه الكبوة، بقي فريق ديترويت بيستونز متصدراً للمنطقة الشرقية، أما يوتا، الذي كان قد خسر أربع مباريات متتالية، فظل في المركز الـ12 بالمنطقة الغربية.

وشهدت منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، سقوط فريقين آخرين من المراكز المتقدمة في الشرقية: فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (الخامس)، والذي خسر في نهاية المباراة أمام شيكاغو بولز (الذي أصبح تاسعاً) 109-102، وتورونتو رابتورز (الرابع)، الذي خسر بفارق كبير أمام واشنطن ويزاردز 138-117، ليغادر الأخير قاع الترتيب.

وتفوق فريق واشنطن ويزاردز على منافسه فريق تورونتو رابتورز (138-117)، وسمح هذا الانتصار السادس فقط لهم هذا الموسم مقابل 23 خسارة، بالتخلي عن المركز الأخير في المنطقة الشرقية لمصلحة فريق بيسرز، وبرز اللاعب، بلال كوليبالي، بتسجيله 21 نقطة، إضافة إلى ثماني متابعات وثلاث سرقات للكرة على أرض الملعب.

وفي المنطقة الغربية، استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه، فبعد تأخره في الربع الأول، فاز في الأرباع الثلاثة التالية، ليحقق انتصاراً خارج أرضه على بورتلاند ترايل بلايزرز (119-103)، ويوقع على فوزه الثالث توالياً. أما الأخبار السيئة فجاءت من معسكر لوس أنجليس ليكرز الذي أعلن أن أوستن ريفز، المصاب في ربلة الساق اليسرى خلال مواجهة هيوستن الخميس، سيغيب لمدة لا تقل عن شهر.

وسجل الجامايكي نورمان باول 25 نقطة وأضاف السويدي بيلي لارسون 21 نقطة، ليقودا ميامي هيت للفوز على أتلانتا هوكس (126-111)، منهياً سلسلة هزائم هيت الثلاث، فيما تلقى هوكس خسارته الخامسة توالياً، وتألق تراي يونغ مع أتلانتا بـ30 نقطة وأضاف جايلن جونسون 24 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وتسع متابعات.