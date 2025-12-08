- تألق لوكا دونتشيتش وليبرون جيمس في فوز لوس أنجليس ليكرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-108)، حيث سجل دونتشيتش 31 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة، بينما أضاف جيمس 29 نقطة، منها ثلاثية حاسمة في اللحظات الأخيرة. - واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر سلسلة انتصاراته بفوزه الـ15 توالياً على يوتا جاز (103-101)، رغم غياب شاي غلجيوس-ألكسندر، وسجل جايلن وليامس وتشيت هولمغرين 25 نقطة لكل منهما. - قاد جمال موراي دنفر ناغتس للفوز على شارلوت هورنتس (115-106) بتسجيله 34 نقطة، بينما اقترب نيكولا يوكيتش من تحقيق "تريبل دابل" بمساهمته في الانتصار الثالث توالياً.

استعرض الثنائي لوكا دونتشيتش والملك ليبرون جيمس مع فريق لوس أنجليس ليكرز، وقدما مستوى استثنائياً أمام فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، في جولة شهدت تحقيق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الـ15 توالياً في بطولة الدوري.

وتفوق فريق لوس أنجليس ليكرز على منافسه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (112-108)، فجر الاثنين في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وشارك دونتشيتش بعد غياب مباراتين، وسجل 31 نقطة مع 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة، أما النجم ليبرون جيمس الذي سيبلغ 41 عاماً نهاية هذا العام، فسجل 12 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، من بينها ثلاثية في اللحظات الحاسمة، ساهمت في فوز فريقه، بعدما وصل إلى التعادل (105-105)، وأضاف دونتشيتش رميتين حرتين ثم خطف جيمس الكرة قبل ثلاث ثوان من النهاية ليؤمن الفوز.

في المقابل، كان تايريز ماكسي أفضل مسجلي فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز برصيد 28 نقطة، في وقت اكتفى جويل إمبيد بتسجيل 16 نقطة فقط، بعد أن سجل 4 من أصل 21 محاولة، ولم يكن هناك أي مفاجآت في يوتا، إذ واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب انتصاراته، وحقق فوزه الـ15 توالياً على يوتا جاز بنتيجة كبيرة (103-101)، على الرغم من غياب النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، بسبب التهاب في مرفقه. وسجل جايلن وليامس وتشيت هولمغرين 25 نقطة لكل منهما، وتقدّم ثاندر بفارق وصل إلى 42 نقطة حتى تحقيق الفوز.

وتغلب دنفر ناغتس على مضيفه شارلوت هورنتس (115-106)، في مباراة أخرى من دوري السلة الأميركية بقيادة النجم الكندي جمال موراي الذي سجل 34 نقطة، من بينها 23 في الربع الأول، واقترب الصربي نيكولا يوكيتش المتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، من تحقيق "تريبل دابل" بعدما سجل 28 نقطة مع تسع متابعات و11 تمريرة حاسمة، مساهماً في تحقيق ناغتس انتصاره الثالث توالياً.

كما لعب جايلن براون وديريك وايت دوراً محورياً في فوز فريق بوسطن سلتيكس على مضيفه تورونتو رابتورز (121-113)، بتسجيلهما 30 و27 نقطة توالياً، وفي نيويورك، سجل جايلن برونسون 30 نقطة، وصنع تسع تمريرات حاسمة في فوز نيكس على أورلاندو ماجيك (106-100)، في وقت أضاف أو جي أنونوبي 21 نقطة، وجوش هارت 17 نقطة في المباراة، في ظل غياب الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بسبب آلام في ربلة الساق.