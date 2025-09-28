السلة الأميركية: إمبيد يبحث عن العودة بعد موسم صعب

- جويل إمبيد، نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، يستعد للموسم الجديد بعد موسم صعب مليء بالإصابات، حيث خاض 19 مباراة فقط، ويؤكد على أهمية التأكد من الجاهزية والقيام بكل شيء بشكل صحيح. - تعرض إمبيد لإصابات في الركبة والكاحل وخضع لجراحتين، ويعبر عن رغبته في اللعب بكل مباراة، مشددًا على أهمية الاستماع للجسد والتكيف مع الظروف غير المتوقعة. - فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أنهى الموسم الماضي في المركز الـ13، ويستعد لمباراتين تحضيريتين في أبو ظبي قبل بدء الموسم الجديد ضد بوسطن سلتيكس.

تحضّر النجم جويل إمبيد (31 سنة)، بأفضل طريقة ممكنة لانطلاق الموسم الجديد مع فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعد أن عاش موسماً صعباً بسبب كثرة الإصابات وتراجع المستوى نتيجة عدم اللعب كثيراً، ولكن يبدو أنه مُتحمس وجاهز للعودة بقوة إلى الملاعب.

وخاض نجم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، المُنافس في دوري السلة الأميركي للمحترفين، جويل إمبيد، 19 مباراة فقط في بطولة الدوري، وتحدث في اليوم الإعلامي الخاص بالنادي، فجر السبت، والذي أقيم في مدينة نيوجيرسي الأميركية، وقال: "ليس هناك توقعات بالضرورة. يتعلق الأمر أكثر بالتأكد من أن كل شيء على ما يرام والقيام بكل شيء صحيح، وهذه نقطة الانطلاق"، وتابع لاعب الارتكاز حديثه: "من الواضح أن الهدف هو اللعب، خلافاً لما حصل الموسم الماضي".

وتعرض إمبيد لإصابات كثيرة على مستوى الركبة والكاحل في الموسم الماضي، وخضع لجراحة بالمنظار لركبته اليسرى في شهر إبريل/نيسان، كما خضع لجراحة في الركبة عينها في شهر فبراير/شباط عام 2024، وتابع أفضل هداف في الدوري مرتين ذاكراً في حديثه أمام الصحافيين: "كل من يعرفني يعلم أنني أريد اللعب. أريد أن أخوض كل مباراة. أريد أن أكون صريحاً قدر الإمكان. علينا الاستماع إلى الجسد من الآن فصاعداً. في بعض الأحيان قد تكون الأمور غير متوقعة. سنتأقلم مع ذلك".

وأنهى نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز موسمه الماضي في المركز الـ13 في المنطقة الشرقية برصيد 24 فوزاً و58 خسارة، ويسافر إلى مدينة أبو ظبي الأسبوع المقبل لخوض مباراتين تحضيريتين للموسم ضد نادي نيويورك نيكس، على أن يستهل موسمه في دوري السلة الأميركية للمحترفين 2025-2026، في 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أرض بوسطن سلتيكس في ملعب تي دي غاردن.