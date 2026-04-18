السلة الأميركية: إقصاء ووريورز مع كوري وتأهل صنز وماجيك

أنهى فريق فينيكس صنز موسم غولدن ستايت ووريورز مع نجمه ستيفن كوري في منافسات "البلاي إن" من دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، في وقت أقصى فيه فريق أورلاندو ماجيك منافسه فريق شارلوت هورنتس، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية الحاسمة "بلاي أوف".

وتفوق فريق فينيكس صنز على منافسه فريق غولدن ستايت ووريورز (111-96)، فجر السبت، وساهم النجم جايلن غرين في صناعة الفوز عبر تسجيله 36 نقطة في المباراة، في حين اكتفى نجم ووريورز ستيفن كوري بتسجيل 17 نقطة فقط في المباراة، وبهذا الفوز ضرب صنز موعداً في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" في دوري السلة الأميركية للمحترفين مع أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل لقب الدوري في الموسم الماضي. في المقابل، كانت هذه المرة الثالثة توالياً التي يخرج فيها فريق ووريورز من تصفيات "البلاي إن" المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف"، نظراً إلى الإصابات الكثيرة التي تعرض لها هذا الموسم، وهو الذي سبق له أن تُوج بلقب الدوري في عام 2022.

وفي المباراة الثانية من دوري السلة الأميركي للمحترفين، تغلب فريق أورلاندو ماجيك على شارلوت هورنتس (121-90)، ليضمن استمراره في الموسم الحالي، وينتظر ماجيك مواجهة صعبة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بمواجهة ديترويت بيستونز متصدر ترتيب المنطقة الشرقية. وكان باولو بانكيرو أفضل مسجّل لفريق ماجيك بتسجيله 25 نقطة في المواجهة التي مثلت الفرصة الأخيرة لفريقه من أجل التأهل إلى الأدوار النهائية من خلال بطولة الـ"بلاي إن"، بعدما فشل في المحاولة الأولى بخسارته أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الأربعاء الماضي.

وتمكّن ماجيك من التفوق على منافسه بشكل واضح من الناحية البدنية، خصوصاً أن معظم عناصر هورنتس أصغر سناً، وذلك أمام حشد جماهيري غفير بلغ 19 ألفاً في أورلاندو، في وقت نجح بانكيرو في فرض بصماته منذ مطلع المباراة، مسجلاً 12 نقطة وحده في الربع الأول، ثم انتزع أورلاندو أسبقية مريحة بلغت 35 نقطة قبل نهاية النصف الأول.

في المقابل، حاول هورنتس تعويض بدايته الضعيفة بقيادة لاميلو بول نجم المباراة الأولى من الـ "بلاي إن" أمام ميامي هيت، وقدم أداءً هجومياً كبيراً بعد الاستراحة. وسجّل بول 21 نقطة في الربع الثالث وحده محاولاً إلهام شارلوت للعودة بالنتيجة، إلا أن تقدم أورلاندو لم ينخفض عن عشرين نقطة، لينجح في نهاية المطاف في تحقيق فوز كبير، وبلغ ماجيك الأدوار الإقصائية للموسم الثالث توالياً، في وقت يستمر انتظار هورنتس منذ عقد من الزمن لبلوغ النهائيات.