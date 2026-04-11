السلة الأميركية: أتلانتا هوكس يتأهل إلى الأدوار الإقصائية

- حجز أتلانتا هوكس مقعده في الأدوار الإقصائية بفوزه على كليفلاند كافالييرز (124-102)، بفضل تألق سي جيه ماكولوم الذي سجل 29 نقطة، بينما ضمن بوسطن سلتيكس المركز الثاني في المنطقة الشرقية بفوز كبير على نيو أورلينز بيليكانز (144-118). - شهدت الجولة تنافسًا شديدًا بين الفرق على مراكز التأهل، حيث ضمن نيويورك نيكس المركز الثالث في الشرق بفوزه على تورونتو رابتورز، بينما تراجع تورونتو إلى المركز السادس. - قاد فيكتور ويمبانياما سان أنتونيو سبيرز للفوز على دالاس مافريكس (139-129)، مسجلاً 40 نقطة، ليصبح مؤهلاً للجوائز الفردية بعد استيفاءه الحد الأدنى من المباريات.

حجز فريق أتلانتا هوكس مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على منافسه فريق كليفلاند كافالييرز، في جولة شهدت ضمان فريق بوسطن سلتيكس المركز الثاني في المنطقة الشرقية بفوز كبير.

وحسم فريق أتلانتا هوكس مقعده في الأدوار الإقصائية إثر فوزه على كليفلاند كافالييرز (124-102)، فجر السبت، وسجّل سي جيه ماكولوم أعلى رصيد في المباراة برصيد 29 نقطة لصالح هوكس، الذي دخل اللقاء وهو يحتل المركز السادس في الشرق ولا يزال مهدداً بالانزلاق إلى بطولة الـ"بلاي إن" التي تشهد تنافس أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر على آخر بطاقتَين مؤهلتَين إلى الأدوار الإقصائية في كل منطقة.

وأضاف كل من الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر وجايلن جونسون 18 نقطة، في حين حقق الأسترالي دايسون دانيلز "تريبل دابل" بتسجيله 13 نقطة وعشر متابعات و12 تمريرة حاسمة، وكان كافالييرز، الذي ضمن المركز الرابع في الشرق وأفضلية الأرض في الدور الأول من الموسم المُنتظم، أراح نجميه دونوفان ميتشل وغاريت ألين في المواجهة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، أنجز فريق بوسطن سلتيكس المهمة بعد أن كان فوّت فرصة حسم المركز الثاني بخسارته أمام نيويورك نيكس الخميس، وذلك بتحقيقه فوزاً كبيراً على نيو أورلينز بيليكانز (144-118)، معادلاً الرقم القياسي بتسجيله 29 رمية ثلاثية، وهذه المرة الثانية خلال موسمين التي يُعادل فيها سلتيكس رقم 29 ثلاثية في مباراة واحدة، وهو رقم سُجّل للمرة الأولى باسم فريق ميلووكي باكس في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، كما عادله هذا الموسم ممفيس غريزليز.

وخاضت الفرق الثلاثون جميعها مباريات في اليوم ما قبل الأخير من الموسم المنتظم، في حين كانت أكثر من 12 منها لا تزال تتصارع على مراكز التأهل المباشر أو عبر الـ"بلاي إن"، إذ ضمن نيكس المركز الثالث في المنطقة الشرقية بفوزه على تورونتو رابتورز (112-95)، وتراجع تورونتو من المركز الخامس إلى السادس مع بقاء مباراة واحدة، متساوياً في الرصيد (45 فوزاً و36 خسارة) مع أورلاندو ماجيك صاحب المركز السابع، الذي تغلب بدوره على شيكاغو بولز (127-103)، أما شارلوت هورنتس، فثبت في بطولة الـ"بلاي إن" بخسارته (118-100) أمام ديترويت، متصدر المنطقة الشرقية.

في المقابل قاد النجم فيكتور ويمبانياما سان أنتونيو سبيرز، وصيف المنطقة الغربية، إلى فوز كبير على دالاس مافريكس (139-129)، بتسجيله 40 نقطة مع 13 متابعة وخمس تمريرات حاسمة وصدّتين، وعاد الفرنسي إلى الملاعب بعد غيابه عن مباراة واحدة بسبب كدمة في الأضلاع، ومع خوضه 64 مباراة في الموسم المنتظم إضافة إلى نهائي كأس السلة الأميركية، يكون استوفى الحد الأدنى البالغ 65 مباراة ليصبح مؤهلاً للجوائز الفردية لهذا الموسم، بما فيها جائزة أفضل لاعب دفاعي وأفضل لاعب في الموسم.