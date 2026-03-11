السلامي يُعيد بهاء الفيصل إلى منتخب الأردن بعد غيابٍ طويل

- استدعى مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، اللاعب بهاء الفيصل للانضمام إلى الفريق استعداداً لكأس العالم 2026، ليعوض غياب يزن النعيمات المصاب. - بهاء الفيصل، الذي قاد المنتخب سابقاً وشارك في 58 مباراة دولية، يعود بعد غياب طويل، مما يعكس ثقة الجهاز الفني بقدراته ويعتبر إنجازاً لنادي الوعب. - بدأ بهاء مسيرته مع نادي الوحدات الأردني وسجل 35 هدفاً، ثم انتقل إلى الكويت والشمال، ليعود إلى الوحدات والوعب، محققاً نجاحات بارزة.

استدعى مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، المغربي جمال السلامي، اللاعب بهاء الفيصل (30 عاما)، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة التحضيرية التي تسبق القائمة النهائي التي سيختارها المدير الفني لخوض غمار بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بحسب ما كشفه نادي الوعب القطري الذي ينشط فيه اللاعب بوقت متأخر أمس الثلاثاء.

وسيكون بهاء الفيصل ضمن قائمة منتخب الأردن التي ستخوض المعسكر التدريبي في نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، وهو الذي سيعوض بلا شك غياب النجم يزن النعيمات الذي كان قد تعرّض لقطع في الرباط الصليبي خلال كأس العرب 2025، ليقع الاختيار على ابن الـ30 عاماً، بانتظار حسم مصيره النهائي بالحضور في المونديال لأول مرة، بعد التأهل التاريخي للنشامى.

وكتب نادي الوعب على حسابه في إنستغرام منشوراً قال فيه: "تم استدعاء كابتن فريقنا بهاء فيصل إلى صفوف المنتخب الأردني الأول، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسيرته الكروية وجائزة مستحقة بعد الأداء المميز الذي قدّمه هذا الموسم مع نادي الوعب في مختلف البطولات. فقد أثبت بهاء أنه قائد حقيقي داخل الملعب وخارجه، حيث ساهم بروحه القتالية وخبرته الكبيرة في تعزيز قوة الفريق وقيادته نحو مستويات أعلى من التنافس".

وتابع: "هذا الاستدعاء ليس الأول في مسيرته، إذ سبق أن مثّل المنتخب الأردني في 58 مباراة دولية، حقق خلالها 21 انتصاراً وسجل 18 هدفاً، ما يعكس قيمته الفنية والقيادية. وكان بهاء قد حمل شارة قيادة المنتخب وهو في سن الخامسة والعشرين، حتى آخر مباراة أمام المنتخب المغربي في كأس العرب 2021، قبل أن يبتعد بسبب الإصابة. واليوم، تأتي عودته بعد غياب طويل لتؤكد ثقة الجهاز الفني بقدراته، وتشكل مصدر فخر للنادي وجماهيره، الذين يرون في هذا الإنجاز دليلاً على أن الالتزام والعمل الجاد يفتحان أبواب النجاح والتميز على المستويين المحلي والدولي".

وكان بهاء الفيصل واحداً من اللاعبين المميزين في الأردن، لكن الإصابة التي تعرّض لها في عام 2021 أثّرت عليه بشكلٍ كبير، حيث عانى لفترة طويلة حتى استعاد قدرته، وهو اليوم أمام فرصة كبيرة للعودة إلى الواجهة، بعدما كانت مسيرته قد بدأت عام 2013 من بوابة نادي الوحدات الأردني، وهناك سجل 35 هدفاً في 74 مباراة قبل أن يعار إلى نادي الكويت ثم يلتحق بنادي الشمال عام 2019، محرزاً له 34 هدفاً في 46 لقاء، ليعود في 2024 إلى الوحدات، ثم الوعب القطري.