وجّه مدرب منتخب الأردن المغربي جمال السلامي (55 عاماً) الكثير من عبارات الثناء والمديح إلى المدير الفني لمنتخب "أسود الأطلس" وليد الركراكي، الذي نجح في قيادة رفاق القائد أشرف حكيمي إلى تجاوز عقبة منتخب تنزانيا بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا الجارية حالياً.

وقال السلامي في حديثه بالاستديو التحليلي لشبكة بي إن سبورتس القطرية: "المواجهة أمام تنزانيا تختلف عما حدث في مرحلة المجموعات، لأنها إقصائية، ومنتخب المغرب استطاع تفادي تلقي أي هدف خلالها، ولا بد من استغلال الفرص وإظهار الفاعلية الحقيقية، وتسجيل الأهداف، والمهم بالنسبة لي هو التأهل لربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا".

وأضاف السلامي: "عودة حكيمي مهمة للغاية، وعلينا الاستفادة من موهبة بلال الخنوس، لكن المواجهة ضد تنزانيا ستختلف لدى وليد الركراكي في كيفية قراءة المباراة المقبلة، خاصة أننا فقدنا خدمات عز الدين أوناحي، وأعتقد أن الجهاز الفني لمنتخب المغرب لديه الفرصة الآن من أجل الاستعداد الجيد لمباراة ربع النهائي، لأن خصمنا المقبل يختلف عن تنزانيا".

وتابع: "وليد الركراكي وجهازه الفني قادران على تحقيق حلمنا بحصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، وشاهدنا جميعاً كيف قام المدرب بالاجتماع مباشرة مع اللاعبين في الملعب بعد نهاية اللقاء، وهذه رسائل في تحديد الخطاب والأهداف، والأهم حلم خطف اللقب، وإيصال ما يريده المدير الفني إلى نجومه، خاصة أن بلال الخنوس قدم مباراة رائعة، وكل شيء حدث أمام تنزانيا عبارة عن مكاسب".

وختم جمال السلامي حديثه: "عودة حكيمي إلى نسق المباريات رائعة للغاية، لكن الغصة الوحيدة هي إصابة عز الدين أوناحي الذي استُبعد من قائمة الجهاز الفني، وأتمنى من وليد الركراكي مواصلة هذه الرحلة الناجحة حتى يرسم السعادة على وجوه جميع المغاربة، وتحقيق حلمنا الذي انتظرناه طويلاً، وهو حسم لقب بطولة كأس أمم أفريقيا بإذن الله".