- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
السلامي يعلن قائمة منتخب الأردن لوديتين قبل كأس العرب
أعلن مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي (54 عاماً)، اليوم الاثنين، قائمة نجومه، الذين يستعدون لخوض مواجهتين وديتين ضد بوليفيا وألبانيا، يومي 10 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذ يسعى "النشامى" إلى التحضير الجيد، من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر، خلال الفترة ما بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقرر السلامي الاعتماد على ثلاثي حراسة المرمى، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، فيما جاء بخط الدفاع كل من: عبد الله نصيب، يزن العرب، يوسف أبو الجزر، محمد أبو النادي، هادي الحوراني، سليم عبيد، سعد الروسان، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش. في حين اختار المدرب المغربي لخط الوسط كلاً من: علي حجبي، أدهم القريشي، عصام السميري، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد السلمان، موسى التعمري، محمود مرضي.
وفضّل السلامي الاعتماد على عدد من النجوم في خط الهجوم، وهم: علي علوان، علي عزايزة، محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، عبد الله عوض، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات، فيما خرج مدافع السالمية الكويتي، حسام أبو الذهب، وثلاثي الحسين إربد: سعد الروسان ورجائي عايد وعارف الحاج، لأسباب فنية، ولاعب الفيصلي، أنس بدوي للإصابة، من قائمة المدرب المغربي.
كما استعان جمال السلامي ببعض العناصر الجديدة، على رأسها مهاجم غوزتيبي التركي، إبراهيم صبرة، الذي تألق مع منتخب الأردن الأولمبي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، فيما غاب عن القائمة نجم الفيصلي أحمد العرسان، هداف الدوري الأردني، وأحد أبرز نجوم الموسم الحالي.
قائمة النشامى لمواجهتي بوليفيا وألبانيا وديا 🇯🇴— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 29, 2025
𝐍𝐚𝐬𝐡𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐋𝐢𝐬t 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬t 𝐁𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚
التفاصيل: https://t.co/RfdopqGim2 #معك_يالنشمي pic.twitter.com/HA3ylsCaSv